Fernán Faerron finalmente reveló cuál fue la bronca por la que se fue de Alajuelense

Fernán Faerron fue de los jugadores que ganó el título 30 con Alajuelense (Prensa Alajuelense)

Fernán Faerron y su salida de Alajuelense es un tema que siempre ha estado en el tapete pero del que se han ofrecido pocos detalles y el porqué se fue en tan malos términos.

En una entrevista en el programa A Fondo Con de FUTV, el defensor del Herediano reconoció que sí tuvo problemas personales a lo interno con algunas personas y que su salida se dio más por temas de convivencia que deportivos.

Faerron afirma que detalles de su personalidad, de su manera de ser, le molestaron a algunos, sin detallar exactamente a quiénes, solo que fueron varios.

“Vamos a ver, sí hubo problemas, pero los hubo más por ser como soy, soy una persona muy tranquila, que no me meto mucho en la vida de los demás, ando enfocado en lo mío y solo en lo mío, había personas que les incomodaba eso”

“Tal vez les incomodaba que fuera un chamaquillo de 20 años jugando todos los partidos y ganando un título de esa manera. No sé si en algún momento eso molestó, que tuviera ese rol”, comentó.

El florense dijo que no lo apartaron ni se apartó del grupo, que convivía con sus compañeros, pero en la convivencia había cosas que le resentían.

“Sí me involucraba, jugaba básquet, ping pong o pool, pero sí soy una persona muy de andar en lo mío, no hablo mucho, soy muy tranquilo y tal vez hubo gente que se molestó y todo bien en realidad”, destacó.

El defensor explicó que la vez que no quiso saludar a ninguno de los jugadores rojinegros en un partido en el Morera Soto, es porque antes le habían aplicado una igual, por lo que cortó con lo sano pues sí pasaron cosas más allá de la cancha.

Fernán Faerron, explicó que pasó la vez que no quiso saludar a ningún jugador de Alajuelense (ESPN)

“Tal vez un poquito, pero de mi lado todo bien, pero desde otros lados se extendió más de lo que debía o se exageró más de la cuenta, pero no culpo a nadie, he tenido roces pero es parte normal de la vida, todos en algún momento hemos tenido un roce con alguien. Sé que siempre hice las cosas bien, con corazón. De mi parte yo no me comporté mal”

“El morbo ese del saludo, de que si saludó, que no saludó, es complicado para mí porque también hay periodistas que tienen colores y siempre lo van a querer tachar a uno. Lo del primer saludo que no lo hice con nadie, se da porque hubo un partido anterior con ellos y fue curioso, porque yo los hice a saludar y nadie me saludó, entonces después dije que para qué iba a poner la mano extendida si nadie me va a saludar, entonces por eso lo hice y seguí directo”, relató.