Jafet Soto alzó la voz en contra de sus jugadores y les hizo esta advertencia

jafet Soto reclamó que a Herediano le faltó alma este sábado ante Guadalupe. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jafet Soto arrancó un nuevo pasaje por la dirección técnica del Herediano con una sorpresiva derrota ante Guadalupe FC; motivo por el que este sábado salió realmente a conferencia de prensa en la que se animó a tirar varias advertencias.

El presidente y entrenador rojiamarillo indicó que en su equipo se hará lo que él diga y no lo que le dé la gana a los jugadores y que quien no cumpla con eso, pues no contará con él, así de fácil.

“Los dos laterales se nos van al ataque, se convierten en extremo izquierdo y derecho, si uno va, el otro tiene que quedarse y no se quedaba y no, a mí me gusta el orden, tenemos que volver a muchas cosas, no tuvimos cuidado en muchas cosas. Se trabajó pero tal vez no lo suficiente, entonces de ahora en adelante, se va a seguir trabajando y haciendo lo suficiente, se va a hacer lo que yo les diga, ellos no pueden hacer lo que les dé la gana, sino hacerlo de acuerdo a lo que este cuerpo técnico quiere trabajar”, tiró.

A Jafet le consultaron que ya se están viendo matices de crisis y qué pueden hacer para frenarlo y que el asunto no se haga más grande.

“Yo siempre he dicho que es si uno quiere y al equipo tiene que darle, yo no le voy a decir a nadie que se haga herediano, acá los jugadores rotan, se va uno pa’allá otro pa’ca. Hay algunos que ya son heredianos por convicción y otros que tienen que ser, nada más es ponerse y respetar la camiseta”.

“Yo sí le prometo a los heredianos que voy a escoger los 21 que tengan alma, que quieran correr con alma, porque no me importa sino son heredianos, porque eso no puedo hacerlo, pero sí alma, eso pido y hoy nos faltó alma, el sentir esa alma de equipo, eso nos faltó y vamos a trabajar sin duda en eso, que cada uno haga su parte, todos debemos hacerlo para que esto amarre bien”.

Jafet Soto estaba muy molesto tras la derrota de Herediano ante Guadalupe. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Soto afirma que no se esconde en momentos así e hizo un llamado a que su equipo se levante de una vez por todas.

“Así como puse la cara en dos campeonatos, hoy también pongo la cara por la derrota, no hicimos lo suficiente para merecerla, Guadalupe hizo su trabajo bien de acuerdo a su plan de juego y a nosotros nos faltó calidad, determinación, profundidad, ganar duelos individuales a favor y en contra. No ponemos excusas, perdimos, perdí y los entrenadores somos los señales en las derrotas, hay mucho trabajo por hacer”.

“Hay que volver a las bases, porque ya más bajo que esto no podemos estar, ya de aquí tenemos que levantarnos o levantarnos, el próximo partido contra la Liga acá el miércoles 15 de octubre”, explicó.