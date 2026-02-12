El mensaje de Keylor Navas tras el amargo fracaso de Pumas en Concacaf

Los Pumas de México fueron aplastados en la ida ante el San Diego 4-1 y, con la esperanza de una noche mágica en la vuelta con Keylor Navas en el arco, la situación no se pudo revertir, por lo que el fracaso fue estrepitoso para los felinos.

Ante el gran trago amargo para el guardameta tico y su actual club, el nacional salió a redes sociales a dar la cara tras la debacle.

Keylor Navas no pudo evitar la eliminación de Pumas en Concacaf (Pumas/Pumas)

“Toca levantarse y mirar hacia delante. Hay otros objetivos por los que luchar. Siempre con fe y ganas de mejorar. GOYA”, publicó el arquero en sus redes sociales.

Con esta eliminación de la Concacaf, los felinos se mantienen en tres títulos de esta índole obtenidos a lo largo de su historia.

LEA MÁS: Un “like” dejaría muy mal parado a jugador de Saprissa al cual la afición ha criticado con todo

Después del fracaso en el torneo más importante del área en Concacaf, los Pumas se preparan para visitar al Puebla este viernes a las 7 de la noche.

Los universitarios son actualmente quintos en la tabla de posiciones tras sumar nueve unidades con dos victorias y tres empates, y hasta ahora sin una sola derrota.

Navas viene siendo criticado desde la jornada anterior del campeonato doméstico azteca, tras el empate ante el Atlas a dos anotaciones, debido a que Keylor no tuvo su mejor noche tras ser cómplice en uno de los goles de los rojinegros.