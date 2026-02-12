Torneo Nacional

Un “like” dejaría muy mal parado a jugador de Saprissa al cual la afición ha criticado con todo

Un gesto en redes sociales habría supuesto un feo resbalón por un tema que ha sido muy cuestionado en redes sociales

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

Las críticas que realizó Carlos Chirino, papá del jugador Rachid Chirino, a la afición del Deportivo Saprissa y a algunos de sus jugadores molestó a diversos futbolistas morados, sin embargo uno de ellos podría haber cometido un resbalón al respecto.

LEA MÁS: Padre de Rachid Chirino usó duras palabras para expresarse sobre la afición del Saprissa

Polémica en Saprissa por supuesto “like” en redes sociales

08/02/2026, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 6 del torneo de clausura 2026, entre le Deportivo Saprissa y AD San Carlos.
Gerson Torres recibe críticas por una buena parte de la afición del Saprissa. (Jose Cordero/José Cordero)

En redes sociales y páginas de aficionados circula una imagen en la que el volante Gerson Torres habría dado un “like” o me gusta la publicación que Tigo Sports realizó en Instagram cuando entrevistó a Chirino.

Torres es otro de los futbolistas morados que la afición ha criticado severamente.

LEA MÁS: Mariano Torres le respondió con todo al padre de Rachid Chirino

Afición molesta por aparente respaldo a críticas

Para algunos aficionados, ver que uno de los miembros de la plantilla tibaseña acuerpe las críticas que realizó un padre enojado por los silbidos que recibe su hijo, es algo que los molesta y consideran desleal al hacia la institución.

La publicación no cuenta con el like de Torres ya y a ciencia cierta no se sabe en qué momento lo habría realizado.

Mariano Torres y Ariel Rodríguez reaccionaron con firmeza

Futbolistas como Mariano Torres y Ariel Rodríguez, fueron muy críticos este miércoles por las palabras que don Carlos realizó para defender a su hijo, pues para ellos no había problema en que quisiera ayudar a su familiar, pero no tenía que mencionar nombres de compañeros y mucho menos, meterse con la afición que es la que sostiene al club.

LEA MÁS: Ariel Rodríguez también le mandó un picoso mensaje al papá de Rachid Chirino

Esta imagen circula en redes sociales con presunto Me Gusta de Gerson Torres con una crítica hacia la afición del Saprissa.
Esta imagen circula en redes sociales con presunto Me Gusta de Gerson Torres con una crítica hacia la afición del Saprissa. (Captura pantalla/Captura pantalla)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaGerson TorresRachid Chirino
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.