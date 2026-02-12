Hernán Medford le mandó un dardo a la Unafut que muchos deseaban tirarle hace rato

Deportes

Hernán Medford le lanzó un dardo a la Unafut por culpa del torneo de Copa y su organización

Por Eduardo Rodríguez

Hernán Medford no solo alcanzó las semifinales del campeonato de Copa con Saprissa tras aplastar 10-2 en el global a Carmelita, sino que también aprovechó para lanzar un dardo a la Unafut por la organización de dicho certamen, pese a la victoria en su último compromiso.

“Creo que tiene que organizarse mejor; creo que a veces falta planificación y a veces algunos entrenadores de otros equipos se enojan y tienen razón, pero yo invito a la Unafut a planificar mejor. Está bien el torneo de Copa, pero planificar mejor las cosas”, dijo el Pelícano en TD Más tras el juego ante los verdolagas.

11/02/2026, Alajuela, Estadio Rafael Bolaños, partido de vuelta del torneo de Copa 2026 entre la AD Carmelita y el Deportivo Saprissa.
Hernán Medford criticó la planificación del torneo de Copa (Jose Cordero/José Cordero)

Los morados no tienen participación internacional este semestre, al igual que los restantes participantes vivos en Copa, Liberia, Sporting y Puntarenas, por lo que el calendario no les queda tan ajustado como hubiese sucedido con clubes como Cartaginés y Alajuelense.

Los brumosos deben jugar ante el Vancouver su serie de Concacaf Champions Cup, primero en el Fello Meza la próxima semana y después visitan Canadá, mientras que los manudos, como campeones de Centroamérica, se brincan esta primera serie y esperan rival para marzo entre LAFC y el Real España.

11/02/2026, Alajuela, Estadio Rafael Bolaños, partido de vuelta del torneo de Copa 2026 entre la AD Carmelita y el Deportivo Saprissa.
Saprissa arrasó con Carmelita 10-2 en el global (Jose Cordero/José Cordero)

Los tibaseños ahora se medirán a Liberia en una serie de ida y vuelta por el pase a la final, que será a un solo encuentro en el Edgardo Baltodano, mientras que Sporting y el Puerto se medirán por ese otro boleto.

