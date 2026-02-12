Hernán Medford le mandó un dardo a la Unafut que muchos deseaban tirarle hace rato

Hernán Medford no solo alcanzó las semifinales del campeonato de Copa con Saprissa tras aplastar 10-2 en el global a Carmelita, sino que también aprovechó para lanzar un dardo a la Unafut por la organización de dicho certamen, pese a la victoria en su último compromiso.

“Creo que tiene que organizarse mejor; creo que a veces falta planificación y a veces algunos entrenadores de otros equipos se enojan y tienen razón, pero yo invito a la Unafut a planificar mejor. Está bien el torneo de Copa, pero planificar mejor las cosas”, dijo el Pelícano en TD Más tras el juego ante los verdolagas.

Hernán Medford criticó la planificación del torneo de Copa (Jose Cordero/José Cordero)

Los morados no tienen participación internacional este semestre, al igual que los restantes participantes vivos en Copa, Liberia, Sporting y Puntarenas, por lo que el calendario no les queda tan ajustado como hubiese sucedido con clubes como Cartaginés y Alajuelense.

Los brumosos deben jugar ante el Vancouver su serie de Concacaf Champions Cup, primero en el Fello Meza la próxima semana y después visitan Canadá, mientras que los manudos, como campeones de Centroamérica, se brincan esta primera serie y esperan rival para marzo entre LAFC y el Real España.

Saprissa arrasó con Carmelita 10-2 en el global (Jose Cordero/José Cordero)

Los tibaseños ahora se medirán a Liberia en una serie de ida y vuelta por el pase a la final, que será a un solo encuentro en el Edgardo Baltodano, mientras que Sporting y el Puerto se medirán por ese otro boleto.