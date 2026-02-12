Papá Sporting provocó un golpe al historial de duelos contra Cartaginés con el último triunfo en Copa

Sporting no solo es la gran piedra en el zapato para Cartaginés en el tiempo reciente, sino que ahora también lo es a nivel histórico con los duelos oficiales registrados desde el ascenso de los albinegros en 2020 a la máxima categoría.

Los ahora vecinos de Grecia están por encima de Cartago, en el historial histórico de enfrentamientos entre ambos, con un triunfo más conseguido, precisamente el de este pasado miércoles por copa 1-2 en el Fello Meza.

Sporting ha amargado muchas veces al Cartaginés desde su ascenso en 2020 (Rafael Pacheco Granados)

Después del último enfrentamiento entre ambos clubes por Copa, Sporting lidera el historial con 11 victorias sobre 10 de Cartago y 5 empates, en duelos oficiales entre ambas instituciones según datos de Martín Soto Coordinador de Datos y Estadísticas de la Unafut ante la consulta de La Teja para corroborar dicha información.

Los albinegros suman en cuestión de alrededor de 15 días tres enfrentamientos ante los blanquiazules en los que han ganado todos.

Primero, el pasado 29 de enero, 0-2 en Cartago; luego, la semana anterior, por la ida del torneo de Copa, 4-1; y ahora nuevamente con el 1-2 en el duelo de vuelta de cuartos de final disputado en el Fello Meza.

Los brumosos no solo quedan en el histórico ante Sporting por debajo, contando todos los duelos oficiales, sino que también han recibido las mayores goleadas en el histórico de partidos entre sí, con el recordado 6-2 en Pavas que le costó la eliminación a la segunda ronda a los blanquiazules en diciembre del 2024.

Sporting se ha convertido en una pierda para el zapato del Cartaginés (Sporting FC)

Además de dicha paliza, Sporting le ha propinado dos goleadas de 4-1, una por la copa la semana anterior y otra en agosto del 2021, mientras que Cartago solo en una ocasión ha podido superarlos por más de un tanto y fue en octubre del 2020, cuando apenas había ascendido el ahora equipo vecino de Grecia.

Otro episodio de pesadilla para Cartaginés ante Sporting fue en mayo del 2025 cuando cayeron 1-2 en la última jornada de la fase regular en el propio Fello Meza, dejando a los azules fuera de semis cuando tan solo necesitaban un empate para avanzar y los albos no se jugaban nada esa noche.

Los de la Vieja Metrópoli se volverán a encontrar contra su verdugo por el certamen local en la fecha 14 del campeonato cuando visiten el nuevo estadio de Puente Piedra en Grecia en la búsqueda por sacudirse de la paternidad albinegra.