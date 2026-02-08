Keylor Navas tuvo una mala noche con Pumas: vea el gol por el que es señalado

El portero Keylor Navas vivió una mala noche este sábado, durante el juego entre Atlas y Pumas, por la Liga MX.

El encuentro cerró con empate 2-2, pero las críticas se dirigieron hacia el tico, por un supuesto error en el primer gol del rival.

Keylor Navas fue muy criticado por su trabajo, este sábado, durante el juego contra Atlas. Foto: AFP. (RODRIGO OROPEZA/AFP)

Antes del primer tanto del Atlas, Navas fue clave en un par de acciones y, al 35′, el equipo universitario abrió el marcador, por obra de Pedro Vite.

43’ ¡GOLAZO DE ATLAS!🦊⚽️



Mateo García colocó el balón en el ángulo de la portería que defiende Keylor Navas, para hacer el primer tanto de los Rojinegros e igualar el marcador.



Atlas 1-1 Pumas#RadioramaDeOccidente pic.twitter.com/DjznueKYWF — Frecuencia Deportiva (@FD1340AM) February 8, 2026

El error de Keylor Navas

Minutos después del gol de Pumas, al 43′, Keylor no pudo frenar un remate, que parecía pudo haber detenido, y así llegó el primero del Atlas. El costarricense, visiblemente afectado, ofreció disculpas por el error.

Hasta el periodista David Faitelson cuestionó el accionar del tico en sus redes sociales:

“Falla en Pumas el que no había fallado: Keylor Navas“.

En el segundo gol del Atlas, en el cierre del partido, Keylor también se vio mal, dudoso en su salida