Keylor Navas tomaría una decisión tajante sobre su futuro que sorprende a muchos en México

Keylor Navas podría cambiar de equipo pronto, cerrando su capítulo con los Pumas en el fútbol mexicano, y lo haría por motivos que sorprenden a muchos por allá.

Según informan en ESPN México, el arquero costarricense dejaría al cuadro felino al finalizar la temporada, cuando acabe su contrato, y buscaría nuevos rumbos.

Keylor Navas podría cambiar de club pronto, aseguran en México. (Pumas/Pumas)

Insatisfacción deportiva, el principal detonante

La prensa azteca señala que el Halcón no se siente satisfecho por el nivel deportivo del club y quiere cambiar de aires tras no cumplir las expectativas con las que llegó.

Cuando Navas firmó por los universitarios, en su discurso fue muy claro: llegó a un equipo grande, con la ambición de pelear títulos y ser competitivos, pero eso hasta el momento no se ha dado.

Resultados que pesan en la decisión

En la temporada anterior, Pumas quedó eliminado en el repechaje para entrar a la liguilla, la segunda fase del campeonato. Además, en la Copa de Campeones de Concacaf recibió un golpe muy duro el martes, tras ser goleado 4-1 ante San Diego FC, en el juego de ida.

La goleada que habría marcado un antes y un después

Otros medios, como Excélsior, destacan la molestia que tendría el generaleño.

“Pese al buen inicio de Pumas en el Clausura 2026, donde arrancaron la Jornada 5 en el 4° lugar de la tabla general, la goleada recibida ante San Diego FC (4-1), que los deja prácticamente eliminados de la Concachampions 2026, sería un argumento contundente para que el arquero costarricense no tenga la intención de seguir protegiendo la portería universitaria”, indicaron.

Próximo reto inmediato

Pumas juega este sábado a las 7 p.m. en la casa del Atlas, por la fecha seis en México, choque en el que deberá lavarse la cara tras lo sucedido en la Concacaf.