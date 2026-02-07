Iker Casillas y Carles Puyol hablaron de Keylor Navas y la Selección de Costa Rica sin pelos en la lengua

Iker Casillas y Carles Puyol estarán este sábado frente a frente en un clásico más entre el Real Madrid y el Barcelona, como lo hicieron muchas veces a lo largo de sus carreras; la diferencia es que en esta ocasión lo harán en Costa Rica.

Conferencia previa y foco en el fútbol tico

Claudé Makele, Guti, Pepé e Iker Casillas compartieron con aficionados ticos. (JOHN DURAN/John Durán)

Los excapitanes del cuadro merengue y blaugrana dieron este viernes una conferencia de prensa previo al esperado encuentro en el Estadio Nacional, en la que les consultaron mucho sobre el fútbol tico.

Casos como el futuro de Keylor Navas o el fracaso de la Selección de Costa Rica para el Mundial de Norteamérica 2026 fueron algunos de los temas que los tocaron.

LEA MÁS: Figura de Teletica tendrá rol clave en partido de leyendas del Real Madrid y Barcelona

Casillas: Nadie puede mandar a Keylor a retirarse

Casillas, quien fue compañero del Halcón en el Real Madrid, fue muy directo al decir que nadie puede mandar al tico a retirarse, ya sea del fútbol o de la Sele, si se siente bien.

“Si está bien y quiere seguir, ¿por qué no va a seguir? No es cuestión de pensar que dentro de cuatro años va a tener 44 años. Es cuestión de que se sienta bien, de vivir el día a día, y si se encuentra contento y emocionado, y el seleccionador que esté considera que debe llevarlo, ¿por qué no?

“Keylor es un portero de mucha experiencia, consagrado. Creo que es importante que pueda enseñarle a la gente que viene de abajo, la cual puede aprender mucho por su madurez y trayectoria internacional”, opinó.

LEA MÁS: Real Madrid vs Barcelona: clásico de leyendas tendrá un sorpresivo descuento en las entradas

Iker Casillas fue muy sincero sobre lo que piensa de Keylor Navas en la actualidad. (JOHN DURAN/John Durán)

Evitar comparaciones con un ídolo

Un detalle sobre el que sí reflexionó Iker es evitar comparaciones que muchos no van a soportar con una figura como Navas.

“Cualquier portero en Costa Rica será comparado con Keylor, pero cada quien debe hacer su propio camino en el fútbol internacional. Él es un ídolo, un referente, y no puede haber comparaciones. Es un gran profesional y estuvo en un escaparate único como lo es el Real Madrid. Keylor ha sido Keylor y sigue siendo Keylor”, indicó.

Puyol y el llamado a reconstruir

Carles Puyol hizo un llamado a la reconstrucción en el fútbol de Costa Rica. (JOHN DURAN/John Durán)

Por su lado, Puyol hizo un llamado a que el fútbol tico se reconstruya a raíz de la eliminación de la Copa del Mundo y no se quede solo señalando culpables, sino viendo a futuro.

“Hay que seguir trabajando. Al final, hay otras selecciones que también trabajan y quieren participar en un mundial. Siempre es difícil una clasificación, y entonces lo que les diría es que hay que seguir, pasar página, analizar qué es lo que ha fallado e intentar corregirlo.

“En cuanto a la Federación, le digo que trabaje en la base; yo creo que los jóvenes son el futuro para prepararlos, para que cuando venga una siguiente oportunidad estén preparados y puedan lograr el objetivo”, indicó el excapitán culé y de la selección española.

Galaxia de estrellas en gramilla

Figuras del Real Madrid y el Barcelona de antaño entrenaron en el Estadio nacional. (JOHN DURAN/John Durán)

Para el encuentro de este sábado, habrá toda una gama de estrellas en la gramilla del Estadio Nacional, con jugadores top de antaño y otros recordados por muchos también.

LEA MÁS: Ronaldinho es el primer jugador confirmado para el histórico duelo de leyendas entre Real Madrid y Barcelona

Por el Barcelona estarán: Carles Puyol, Gaizka Mendieta, Marc Crosas, Roberto Trashorras, Manuel Agudo “Nolito”, Fernando Navarro, Vítor Baía, Jesús Angoy, Ludovic Giuly, Rivaldo y Ronaldinho.

Por el Real Madrid estarán: Pepe, Guti, Iker Casillas, Claude Makélélé, Sávio Bartolini, Fernando Sanz, David Barral, Raúl Bravo, Agustín García, Javier Balboa, Iván Campo, Pedro Contreras, Juan Olalla, Toni Moral, Edwin Congo, Antonio Núñez Tena y Rubén de la Red Gutiérrez.