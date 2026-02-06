Figura de Teletica tendrá rol clave en partido de leyendas del Real Madrid y Barcelona

Una reconocida figura de Teletica tendrá un rol fundamental en el partido de este sábado entre las leyendas del Real Madrid y del Barcelona, un evento que promete hacer historia en el país.

Se trata de la locutora de Teletica Radio, Rose Davis, quien asumirá un papel protagónico en el histórico encuentro, programado para este sábado 7 de febrero, a las 6 p. m., en el Estadio Nacional.

Rose Davis tiene mucha experiencia en la animación de eventos deportivos masivos. Fotografía: Archivo LT. (Instagram/Instagram)

Rose Davis será la presentadora oficial del evento

Por medio de un posteo en su cuenta de Instagram, Davis celebró que será la presentadora oficial del partido, una función que la tiene muy emocionada y orgullosa, ya que se trata de un evento deportivo de primer nivel.

“Nos volvemos a encontrar aquí en el Estadio Nacional porque voy a ser la presentadora oficial de Leyendas Costa Rica, este partido que va a marcar un antes y un después en los eventos deportivos del país”, destacó Rose.

La locutora también comunicó que las puertas del estadio abrirán a las 2 de la tarde y confesó su enorme emoción por ser parte de un evento histórico, en el que participarán jugadores que marcaron generaciones.

Figura de Teletica anuncia participación en juego de leyendas del Real Madrid y Barcelona

Ronaldinho, Puyol y Casillas encabezan el show

El partido reunirá a grandes figuras del fútbol mundial como Ronaldinho, Carles Puyol, Íker Casillas, Rivaldo, Mendieta, Makelele y Guti, además de muchas otras estrellas que hicieron historia tanto con el Real Madrid como con el Barcelona.

Este enfrentamiento de leyendas es considerado uno de los eventos deportivos más importantes del año en Costa Rica.

Su paso por Teletica Radio

Rose Davis trabaja en Teletica Radio desde hace cerca de dos años. En la emisora es una de las voces principales del programa Así somos, que conduce junto a Natalia Monge, espacio en el que se ha ganado el cariño de los oyentes.

