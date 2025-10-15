Rose Davis habló de un incidente que tuvo antes de entrevista con Ariana Grande y Cynthia Erivo

La periodista estaba viviendo un gran momento cuando ocurrió el incidente. (Shutterstock)

La locutora y periodista costarricense Rose Davis habló con La Teja sobre un incidente del que nunca había hablado, ocurrido antes de una de las entrevistas más importantes de su vida.

El año anterior, Davis tuvo la oportunidad de entrevistar a las actrices Cynthia Erivo y Ariana Grande, protagonistas de la película Wicked, de la que ya casi se estrena la segunda parte.

Lo que parecía un gran momento de su carrera estuvo a punto de verse afectado por un accidente minutos antes de la entrevista.

El percance minutos antes de brillar

“Lo que la gente no sabe es que, como cinco minutos antes, una persona del hotel donde se estaba desarrollando esa entrevista —un muchacho que trabajaba ahí— pasó sin querer, se tropezó conmigo y me botó.

“Yo estaba en la fila, porque nos ponen a esperar nuestro turno para la entrevista y ya había gente adentro; me tocaba a mí. Literalmente fue como fútbol americano: me tacleó, o sea, pasó y me llevó con él. Yo andaba en tacones y me golpeé mucho”, contó la comunicadora.

Rose Davis vivió un tenso momento previo a la entrevista. (Rose Davis/Instagram)

El accidente le generó vergüenza e inseguridad, pero Davis decidió mantener la calma y concentrarse en su labor periodística.

Empoderamiento frente a las estrellas

“Yo me dije a mí misma: ‘no, o sea yo soy la única tica haciendo esto. En este momento estoy representando a Costa Rica, a Limón, estoy representando a todas las versiones de Rose, a mi niña interna’”, mencionó.

A pesar del dolor y la desconcentración, Rose salió adelante y logró una conexión excepcional con las actrices. Incluso recibió elogios por la calidad de sus preguntas y su energía.

Rose Davis pudo hablar con Ariana Grande y Cynthia Erivo. (Rose Davis/Instagram)

Al finalizar, la periodista tuvo que aplicar hielo debido a los golpes, y el jefe del joven que la accidentó llegó a ofrecer disculpas.

“Lo bonito fue el hecho de que conecté mucho con esa entrevista, fue como la entrevista más importante que he hecho en toda mi vida en el sentido de que son superestrellas”, recalcó.

Rosaura "Rose" Davis quedó muy satisfecha con la entevista (redes/Instagram)

Una experiencia única gracias a su trabajo

La limonense pudo vivir esta experiencia en la Premier para Latinoamérica de Wicked, gracias a su trabajo en TD+ y un envío especial de Universal Pictures, marcando un hito en su trayectoria profesional y dejando claro que, pese a los obstáculos, el talento y la preparación siempre prevalecen.