Día Internacional de la Mujer: Locutora Rose Davis hará historia en la final de la Copa Oro femenina

Periodista y locutora Rose Davis en la semifinal y final de la Copa Ora Femenina 2024 en San Diego, California, Estados Unidos

Una comunicadora costarricense hará historia en la final de la primera Copa de oro femenina.

Se trata de la limonense Rosaura Davis, mejor conocida como Rose, quien también trabaja como locutora en radio Urbano (105.9 F.M.) y se acaba de estrenar como compañera de Natalia Monge en el programa “Así somo” de Teletica Radio (91.5 F.M.).

Ella es la encargada de animar, entretener e informar a los miles de aficionados que asistieron a la semifinal y estarán este domingo en la gran final de la Copa Oro Femenina de la Concacaf 2024.

En este Día Internacional de la Mujer queremos aplaudir su gran laborar a nivel internacional que es poco vista en el país.

Rose será quien motive desde la gramilla y en las gradas al público que verá la final (el 10 de marzo a las 8:15 p.m., hora tica) entre Estados Unidos y Brasil en el Snapdragon Stadium, ubicado en la ciudad de San Diego, Estados Unidos. Este estadio tiene una capacidad para 35 mil personas.

Rose fue contratada por primera vez por la FIFA para el Mundial Femenino Sub 20, que se realizó en Costa Rica en agosto 2022, y desde entonces ha sido la presentadora en diferentes torneos de esta organización y Concacaf.

Previo a la semifinal y final Rose Davis estuvo en ensayos dentro del estadio con sus compañeros de Concacaf.

Su labor es directamente con el departamento de “Infotainment” y desde el lunes anterior está en San Diego, pues este miércoles le tocó presentar en la semifinal entre Estados Unidos y Canadá.

“En Infotainment lo que hacemos es generar una experiencia, es muy diferente a lo que se conoce en Costa Rica en la parte de animación porque es con cámaras, es con información e interacción con el público. Es como un programa de televisión dentro del estadio, como las caras oficiales dentro del estadio en estas competiciones grandísimas, entonces el objetivo de esta área de la competición es que las personas pasen una bonita experiencia no importa el resultado de su equipo, no importa si ganan o si pierden, que ellos pasen una bonita experiencia dentro del estadio”, explicó Davis.

Rose Davis es la presentadora de los partidos de Concacaf en el estadio

LEA MÁS: Natalia Monge tendrá un nuevo “bebé” que verá la luz en Teletica Radio

Orgullosa y feliz

Esta es la primera vez en se hace la Copa Oro Femenina, en la que la Selección Nacional Femenina tuvo participación, pero no solo en estos partidos ha estado en cancha porque también ha animado en la masculina.

Rose ha tenido la oportunidad de estar en otros partidos de FIFA en Argentina, México y en las ciudades estadounidenses de Las Vegas, Los Ángeles y Chicago.

“Para el Mundial Femenino Sub 20 andaban buscando una persona que fuera bilingüe, que tuviera experiencia en manejo de masas, como yo trabajo todo el tema de conciertos con la radio que he trabajado durante muchos años porque soy comunicadora de profesión y además, que supiera de fútbol, pasamos por un proceso, entrevistaron a varias personas y me escogieron a mí, y como quedaron muy contentos con mi trabajo en Costa Rica, como a los seis meses me volvieron a llamar para que me integre, pero de forma internacional a estas competiciones”, señaló.

Rose Davis se encarga de presentar en las pantallas del estadio todo lo que ocurre durante el encuentro.

Su labor se ve solo en las pantallas gigantes del estadio y en la final de este 10 de marzo compartirá funciones con la periodista estadounidense, con descendencia mexicana, Mayra Gómez.

Cabe recordar que para la transmisión de estos partidos en televisión hay que adquirir los derechos de manera previa.

“Nosotros somos los encargados, por ejemplo, de la experiencia previa del partido, pasar la información de los equipos, nosotros somos los encargados de lo que es la ceremonia previa cuando ingresan los equipos, el espectáculo del juego de pólvora, el conteo, todo eso. Por ejemplo, el espectáculo de Las Vegas fue espectacular y en esta final vamos a tener un espectáculo digno de una final. Hasta a mí me costaba imaginármelo porque es algo nunca vivido”, explicó.

La periodista, de 38 años, quien actualmente vive en Cartago, asegura que cada vez que pisa la gramilla de un estadio no deja de sentirse orgullosa de ser mujer y cédula 7.

“Para mí es un gran honor no solamente representar a Costa Rica sino representar a mi provincia Limón. Siento que el hecho que Dios me diera la oportunidad de inspirar a otros a través de mi trabajo, haciendo lo que amo, y poder llegar con un mensaje a multitudes es de gran responsabilidad. Siento que es abrir puertas para otras mujeres, así como otras mujeres abrieron puertas con su experiencia para mí”, dijo.

LEA MÁS: Campbell, Harrick McLean, Rose Davis y Sherman: los homenajeados de la Black Carpet

Mensaje motivador

En este importante día para las mujeres Rose decidió enviarle un mensaje a todas de no ponerse límites ni dejar de soñar en grande porque tarde o temprano los sueños se cumplen por más imposibles que parezcan.

“El mensaje que me gustaría dejarle a las mujeres y a los mismos hombres es que crean en los procesos, crean en los tiempos que son perfectos y que cuando tengan la oportunidad piensen que el sueño más loco que tengan todavía hay un escalón más que pueden alcanzar. Yo me vi en algún momento hablándole a multitudes, pero nunca pensé iba a pasar de esta forma, uno se imagina otros escenarios y la verdad es que me encanta y, creo que como mujer afrodescendiente, como tica, porque estos son escenarios internacionales y es una tica la que está presentando esto”, dijo.