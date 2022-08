Campbell, Harrick McLean, Rose Davis y Sherman: los homenajeados de la Black Carpet

Harry McLean, Rose Davis, Joel Campbell y Sherman Guity, serán reconocidos por sus aportes a la cultura limonense. (Cortesía/Archivo)

Aunque el Día del negro y la cultura afrocostarricense se conmemora este miércoles 31 de agosto, la energía, carisma y ganas de enfiestarse de los limonenses seguirá por muchos días más.

Es por eso que este 2 de setiembre se dará el regreso de un bonito evento que se realizaba hace unos años con gran éxito y ahora volverá para homenajear a grandes representantes de la cultura caribeña como Sherman Guity, Rose Davis, Harrick Mc Lean y Joel Campbell.

A ellos se les reconocerá su aporte durante la esperada Black Carpet ( Alfombra negra) por la cual desfilarán varias personalidades de nuestro país. La actividad se realizará en el club Mood Lounge, ubicado en Paseo Colón.

La alfombra era una tradición que nació en el año 2006 y su última edición se llevó a cabo en el año 2017, por lo que hay mucha ilusión de que regrese a sus mejores épocas. El evento será a partir de las 9:00 p. m.

La actividad es producida por el cantante nacional Herman Davis, mejor conocido como Banton, quien tiene como idea rescatar lo bueno que ofrece el Caribe y lograr mantener vigente la cultura Afro.

“Durante la actividad se otorgará y rendirá homenaje a esas personas por su gran aporte a la cultura afrocostarricense y a su influencia positiva en el medio, que nos llenan de mucho orgullo como lo son Sherman Guity, Rose Davis, Harrick Mc Lean y Joel Campbell”, dijo el productor y cantante.

Todos ellos estarán presentes en la actividad, incluso el futbolista, quien hará un espacio en su apretada agenda para celebrar con los suyos.

“Me siento muy orgulloso de que me hayan tomado en cuenta, al lado de figuras como Sherman, Joel o Rose Davis, agradezco a todos los que pensaron que mi aporte en la radio merece ser valorado y me alegra de que me hayan tomado en cuenta, como limonense me siento orgulloso”, dijo el periodista y narrador de Monumental.

Banton es el organizador del evento y otro limonense que ha honrado su cultura. (Cortesía)

Además como parte del show del evento se estará presentando mucho talento nacional tal como Dj Cole, Dj Release, Dj Tyrex, Dj Tini, Mario Vargas, Team Safari, Banton y como invitado especial el artista internacional jamaiquino Teejay.

Las personas que quieran asistir al evento, puede conseguir sus entradas HACIENDO CLIC AQUÍ, en Fieras (Los Yoses) y en el lugar del evento.