Juan Carlos Rojas estuvo cerca de conseguir el mayor fogueo “bomba” en la historia del fútbol tico

El aún presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, confesó lo cerca que estuvo, durante su gestión, de pegar la que podría haber sido la mayor, o una de las mayores “bombas”, en la historia del fútbol de Costa Rica, cuando estuvieron cerca de traer al Real Madrid.

LEA MÁS: Andrés Imperiale volvió a Costa Rica, reveló qué andaba haciendo y habló de su momento más recordado

“Estuvimos muy muy cerca de traer al Real Madrid, pero no al Ricardo Saprissa; dado el costo que tenía, era en el estadio Nacional. Más bien a mí me pareció fabuloso cuando trajimos al Atlético de Madrid y que se hiciera aquí en el Ricardo Saprissa”.

Juan Carlos Rojas reveló que estuvo muy cerca de traer al Real Madrid para un amistoso ante Saprissa. (Instagram Juan Carlos Rojas. /Instagram Juan Carlos Rojas.)

“En ese momento teníamos cancha sintética y no estábamos seguros si el Atlético iba a aceptar venir a jugar al Ricardo Saprissa en sintética, y jugaba la Supercopa europea 15 días después. Vino con el Cholo en sus inicios y eso fue un espectáculo que estuviera aquí el Atlético con su planilla”, dijo el moradito en el podcast que realizan para sus redes sociales.

El Atlético de Madrid vino al país en el 2012, en un juego que terminó sin goles en la Cueva.

Cuando el Atlético de Madrid vino en el 2012, el Real Madrid era dirigido por José Mourinho, teniendo en sus filas a estrellas mundiales como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Iker Casillas, Sergio Ramos, Marcelo, entre otros super cracks del fútbol de esos años.

El conjunto blanco venía de ser campeón del fútbol de España, tras un dominio abrumador del Barcelona de Josep Guardiola que conquistó tres ligas de forma seguida y dos UEFA Champions League.

Los de José Mourinho, en la Copa de Europa, pasaban por un bache de títulos importantes, ya que no conquistaban aún la recordada décima, la que terminó llegando poco tiempo después, cuando vencieron al mismo Atlético del Cholo Simeone en la final de Lisboa en el 2014.

Ese Real Madrid fue el que, según Juan Carlos Rojas, estuvo realmente cerca de venir al país a medirse en un duelo amistoso con los tibaseños en el estadio Nacional de La Sabana, pero al final no se concretó; sin embargo, hubiera sido un tremendo lujo ver a semejantes figuras en suelo nacional ante los morados.