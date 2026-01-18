Keylor Navas dio de qué hablar en España durante partido del Real Madrid

El nombre de Keylor Navas volvió a resonar con fuerza en España este sábado, durante el partido entre Real Madrid y Levante, cuando La Liga recordó el paso del guardameta costarricense por ambos clubes en una jornada especial para el fútbol español.

LEA MÁS: Famoso jugador colombiano aseguró que sueña con anotarle a Keylor Navas este fin de semana

Un recuerdo que cruzó fronteras

El homenaje se dio a través de una publicación en redes sociales de La Liga, en la cual se compartió una imagen del arquero tico vestido con las camisetas del Real Madrid y el Levante, acompañadas en el centro por la bandera de Costa Rica.

La publicación fue acompañada por el mensaje: “Pura vida, partido especial para Keylor Navas”, destacando así el legado del portero nacional.

El Halcón es una figura histórica del fútbol español tras su exitoso paso por el Real Madrid, club con el que conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales, y también por el Levante, equipo en el que tuvo una etapa importante antes de dar el salto definitivo a la élite del fútbol europeo.

Keylor Navas fue recordado por La Liga durante el partido entre Real Madrid y Levante. (Tomada de Instagram La Liga/Tomada de Instagram La Liga)

El Madrid volvió a respirar

En lo deportivo, el Real Madrid se impuso 2 por 0 ante el Levante en el estadio Santiago Bernabéu, un resultado que le permitió al conjunto merengue recuperar confianza tras haber perdido dos títulos en menos de tres semanas.

La victoria fue celebrada no solo por el resultado, sino también por el alivio que representa para el equipo blanco en un momento de presión y cuestionamientos.

En medio de ese contexto, el recuerdo de Keylor Navas evocó una etapa de grandes éxitos para el club y despertó reacciones positivas entre los aficionados.

El gesto de La Liga hacia el guardameta costarricense reafirma el respeto y la huella que dejó en el fútbol español, donde su nombre sigue siendo sinónimo de títulos, seguridad bajo palos y profesionalismo.

Kylian Mbappé celebra con Raul Asencio Arda Guler luego del segundo gol del Real Madrid ante el Alavés por la Liga Española. (JAVIER SORIANO/AFP)

Nota realizada con ayuda de IA