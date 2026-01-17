Famoso jugador colombiano aseguró que sueña con anotarle a Keylor Navas este fin de semana

El delantero colombiano Diber Cambindo, reciente fichaje del Club León de México, aseguró que uno de sus grandes deseos en esta nueva etapa es anotarle un gol a Keylor Navas, figura histórica del fútbol costarricense, en el partido de este fin de semana ante Pumas.

Un reto especial ante una leyenda

Keylor Navas fue pilar para que Pumas derrotara como visitante a Tigres. (Tomada X Pumas/Tomada X Pumas)

Cambindo, quien acaba de firmar con el conjunto esmeralda, brindó una entrevista al medio Primera Plus, en la cual se refirió a su adaptación al balompié mexicano y a los retos que espera enfrentar en esta nueva etapa de su carrera profesional.

Durante la conversación, el atacante no ocultó su ilusión de medirse ante el guardameta tico, a quien calificó como una leyenda del fútbol internacional. El colombiano reconoció que enfrentar a jugadores de ese calibre representa una motivación extra dentro del terreno de juego.

LEA MÁS: Keylor Navas montó todo un show en uno de los estadios más difíciles e imponentes de México

“Las cosas van a ir saliendo. La verdad que marcarle goles a leyendas como lo es Keylor te da como un plus, un poquito más de sabor”, comentó el delantero, dejando claro que el duelo ante Pumas tiene un significado especial para él.

El anhelo del primer gol

Diber Cambindo habló sobre su ilusión de marcarle a Keylor Navas. (Instagram/Instagram)

Cambindo también señaló que espera que ese gol tan deseado pueda llegar pronto y que, ojalá, sea precisamente ante el equipo universitario.

“Ojalá que pueda llegar ese anhelado gol, ese primer gol con el club, contra Pumas”, agregó el futbolista colombiano.

El partido de este domingo genera expectativa no solo por el enfrentamiento entre dos clubes tradicionales de la Liga MX, sino también por el atractivo duelo individual entre el delantero sudamericano y el experimentado arquero costarricense, exjugador del Real Madrid y referente del fútbol mundial.

Cambindo quiere que su primer gol con León sea ante Keylor Navas

Presentado por @Primera_Plus#ListosParaMoverTuMundo



Puedes revisar la información y comprar tus boletos por la App de Primera Plus y en https://t.co/QonwUMBcPm pic.twitter.com/7XuXMlqUqk — Paco Montes (@PacoMontesLA) January 17, 2026

Nota realizada con ayuda de IA