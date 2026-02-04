Keylor Navas vivió toda una pesadilla este martes de la que le será muy difícil levantarse

Keylor Navas y los Pumas de la Unam vivieron una pesadilla este martes en su visita a San Diego, California, tras ser goleados 4-1 en su debut en la Copa de Campeones de Concacaf ante el San Diego FC de la MLS.

Keylor Navas tuvo un mal regreso a la Copa de Campeones de Concacaf. (RODRIGO OROPEZA/AFP)

Pésimo segundo tiempo de Pumas

El equipo del arquero costarricense tuvo un terrible segundo tiempo y en 17 minutos le hicieron cuatro goles entre el minuto 69 y el 86 que le deja la eliminatoria con un peso muy grande para el juego de vuelta en México la próxima semana.

Los felinos arrancaron ganando el partido con un tanto a los 11 minutos, pero muy temprano en el complemento se tiraron atrás a sostener la ventaja y una vez que les empataron, no pudieron detener el vendaval que se les vino.

LEA MÁS: TSE analiza abrir investigación contra Keylor Navas por publicación que hizo en redes sociales

Regreso a la Copa de Campeones de Concacaf

El tico tenía desde el 2009 de no jugar en el máximo torneo de clubes del área, cuando lo hizo para Saprissa, pero su regreso no fue como lo esperaba ni de cerca.

LEA MÁS: Keylor Navas vivió una noche en el fútbol mexicano que nunca olvidará

Navas falló en el tercer gol

En la prensa internacional, fue señalado especialmente por el tercer gol.

“Con los felinos noqueados llegó un grave error del veterano arquero costarricense Keylor Navas, que despejó de manera floja un remate en el área dejando el tercer gol servido en bandeja a Alex Mighten en el 81″, destacó la agencia AFP.

LEA MÁS: Ignacio Ambriz se rinde ante Keylor Navas por salvar a Pumas ante el León

San Diego FC goleó a Pumas en el partido de ida en la Copa de Campeones de Concacaf (ORLANDO RAMIREZ/Getty Images via AFP)

“El ghanés Manu Duah colocó el empate en el minuto 68. En el 76, el joven estadounidense David Vazquez puso en ventaja a los locales al cabecear un centro desde la derecha de Wilson Eisner”

" A los 86 fue el central brasileño Nathan Silva quien se durmió con el balón en el área pequeña permitiendo que Luca Bombino llegara por detrás y remachara el cuarto gol californiano“, reseñó la agencia sobre los otros tantos.

San Diego FC 🆚 Pumas



▶️ Game Highlights pic.twitter.com/L5nmDOl8MH — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 4, 2026

Segunda goleada a Keylor Navas

Es la segunda vez que Navas se come cuatro goles jugando para Pumas, la primera fue ante el América el semestre pasado en un choque también acabó 4-1.