Keylor Navas y Pumas juegan este martes en Concacaf. ¿Cuando lo harán Cartaginés y Alajuelense?

La Copa de Campeones de Concacaf 2025 arranca este martes y tendrá presencia costarricense tanto en cancha como en las gradas, con Alajuelense y Cartaginés como representantes del país.

Keylor Navas jugará este martes en la Copa de Campeones de Concacaf. (Redes Puma/Redes Puma)

Arranque con presencia tica: Keylor Navas abre el torneo

La primera fase de la competencia se inicia con un costarricense involucrado: Keylor Navas, quien milita en Pumas UNAM, que visitará al San Diego FC este martes en el Snapdragon Stadium a las 9 p.m. hora tica.

Otro duelo atractivo de la jornada será el del Olimpia de Honduras, que recibirá al América de México, a las 8 p.m., en el Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa.

LEA MÁS: Keylor Navas vivió una noche en el fútbol mexicano que nunca olvidará

¿Cuándo debutan los equipos ticos?

Cartaginés será el primero en salir a escena

El Cartaginés debutará hasta el miércoles 18 de febrero cuando sea local ante el Vancouver Whitecaps FC a las 9 p.m., por la primera fase.

La vuelta se disputará el 25 de febrero a las 8:30 p.m. en el BC Place, en Vancouver, Canadá.

LEA MÁS: Cartaginés da un bombazo con jugador que sonaba en Saprissa

Alajuelense entra sembrado en octavos

Alajuelense enfrentó a Pumas en la última edición de la Copa de Campeones de Concacaf. (Concacaf.com/Fotografía)

Alajuelense esperará hasta octavos de final en marzo, fase en la que está sembrado por proclamarse campeón de la Copa Centroamericana.

La Liga se medirá al ganador de la serie entre el Real España y Los Angeles FC.

Ida: 17 de febrero en Honduras

en Honduras Vuelta: 24 de febrero en Los Ángeles

Una vez definido el rival, el León jugará como visitante el 10 de marzo y cerrará la serie el 17 de marzo a las 7 p.m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

LEA MÁS: Sacrificado por las plazas: Alajuelense envía a Tristán Demetrius a pelear el no descenso

Lo que está en juego

El campeón del torneo obtendrá un cupo para disputar el Mundial de Clubes 2029, elevando todavía más el peso competitivo de esta edición.