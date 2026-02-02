León Weinstok reveló datos impresionantes del nuevo estadio de Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense aprobó el pasado fin de semana en la asamblea de socios, la compra del terreno y el proyecto del nuevo estadio rojinegro para el futuro de la institución.

Ya años atrás se planteó el proyecto; no obstante, por situaciones con el terreno, no se avanzó con el mismo. Sin embargo, ahora la situación va más allá y León Weinstok, en el programa de 120 Minutos de Repretel y Monumental, comentó datos acerca de la obra que son muy llamativos.

La capacidad del nuevo estadio de Liga Deportiva Alajuelense sería para 25 mil personas. (Cortesía/Cortesía)

“El terreno está ubicado alrededor de 500 metros a un kilómetro de las instalaciones de Recope en sentido occidente San José; es un terreno que vimos con muy buenos ojos, ya que va directo a la Bernardo Soto y tiene cercana también la salida a la ruta 27; así se atrae a muchas zonas del liguismo a las que les queda más difícil asistir al Morera Soto”, comentó.

Sobre el tiempo para que esté listo el nuevo estadio del campeón nacional, Weinstok reveló un aproximado.

LEA MÁS: Publicación de Hernán Medford llama la atención en medio de su posible llegada al Saprissa

“Evidentemente, es un proyecto a mediano-largo plazo, es decir que en un muy buen escenario estaría en unos cuatro a cinco años porque hay muchas etapas que hay que ir superando de aquí a eso”, reveló.

Acerca del diseño del nuevo estadio manudo, León comentó acerca del diseño que se presentó el pasado sábado.

“Hay un anteproyecto; como todo proyecto de este tipo, del anteproyecto a la construcción final puede que haya variaciones, tal vez no en gran medida, detalles que se vayan viendo, pero el diseño del estadio sería bastante similar”, dijo.

Una importante cantidad de asociados de Liga Deportiva Alajuelense acudieron a la asamblea general ordinaria y extraordinaria que efectuó este 31 de enero (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El directivo rojinegro comentó cifras de costos sobre el terreno para el nuevo reducto de los erizos.

“El costo del terreno es de alrededor de ocho millones de dólares, el aproximado que a partir de ahora se estaría dando el proceso para obtenerlo”, dijo, y a lo que también afirmó que tiene 16 mil metros de tamaño.

Sobre detalles llamativos del nuevo estuche del tricampeón de Centroamérica, León comentó algunos detalles.

LEA MÁS: ¿Saprissa, Alajuelense, Herediano o Cartaginés? Influencers internacionales eligen el escudo más bonito

“Tendría oficinas, sitios de entretenimiento, parqueo, lugares eventualmente como un hotel que se proyecta, ya hablando de todas las etapas, y más lugares para que la afición pueda vivir antes y después de los partidos y demás, que sea un lugar que la gente vea más allá de un partido”, añadió en 120 Minutos

El directivo liguista también comentó sobre el futuro del Morera Soto, sin aún poder asegurar el futuro de la catedral rojinegra.