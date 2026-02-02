Sacrificado por las plazas: Alajuelense envía a Tristán Demetrius a pelear el no descenso

La Liga Deportiva Alajuelense anunció la salida de Tristán Demetrius a Guadalupe. El haitiano había iniciado el campeonato Clausura 2026 con minutos y hasta fue estelar en el duelo que disputó el campeón nacional en el Fello Meza de Cartago.

Tristán buscará ayudar a Guadalupe en su lucha por el no descenso, y sale del equipo debido a ser extranjero y no contar con más plazas internacionales, ya que la Liga tiene a Washington Ortega, Jeison Lucumi, Ronaldo Cisneros, Ángel Zaldívar y el más reciente fichaje llegado de Liberia, el mediocampista Malcom Pilone.

Tristán sale a préstamo hacía Guadalupe (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En la primera jornada jugó 13 minutos; ante Pérez Zeledón jugó 27 y ante Cartaginés fue estelar y salió de variante a los 57.

El último partido fue ante San Carlos, en el que jugó 13 minutos y, en el último encuentro de los liguistas en el Colleya Fonseca de Guadalupe, no fue de la partida por parte de Óscar Ramírez, ya que debutó Pilone.

LEA MÁS: Oficial: Hernán Medford es el nuevo entrenador de Saprissa

Tristán viene de ser campeón nacional con Alajuelense en el semestre pasado tras el triunfo en la final ante Saprissa, y también en Copa Centroamericana con el tricampeonato, en el que el de Haití fue pieza importante en cuartos de final contra Motagua. Recordemos que él fue quien puso el centro en el minuto 90 para que Diego Campos marcara el 1-2 con el que la Liga evitó la eliminación y selló su pase de forma agónica a semifinales.

Tristán jugó cuatro partidos con la Liga este semestre (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Guadalupe acumula cuatro puntos en cinco fechas del certamen Clausura 2026, y se coloca en la última casilla de la tabla del no descenso, con 17, a tres puntos de Sporting, cinco de San Carlos y seis de Puntarenas.