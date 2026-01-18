“Determinante”: Ignacio Ambriz rinde tributo a Keylor Navas tras salvar a Pumas ante el León

Keylor Navas volvió a ser figura para evitar que Pumas cayera en el fútbol mexicano, en el empate a uno ante el León.

La actuación del arquero costarricense fue vital en momentos determinantes, al punto que el técnico de los esmeraldas, Ignacio Ambriz, comentó que fue figura.

Keylor Navas fue pilar para evitar la derrota del Pumas en México. (X Pumas/X Pumas)

“Keylor hace dos o tres buenas atajadas que fueron determinantes. Nos faltó estar un poco más certeros en la definición, pero creo que podíamos llevarnos el triunfo”, dijo.

Las intervenciones de Navas se miden más allá de las percepciones; según los datos del sitio web, Sofascore, el tico realizó seis paradas, tres de las cuales fueron en el área.

En el gol que recibió a los 9 minutos de partido, no tuvo mayor peso, fue un balón que tiraron al área. El colombiano Diber Cambindo le pegó por el primer palo, el remate dio en el poste y luego entró, sin más que hacer.

Para dicha de Pumas, al menos pudo rescatar un punto con el tanto de Juninho a los 75 minutos y con ese resultado el club está en séptimo puesto con cinco puntos tras tres partidos disputados, en los que suma una victoria y dos empates.

