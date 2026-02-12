Wílmer López se sinceró sobre si se iría o no al Saprissa en cualquier escenario

Wílmer López suma decenas de títulos en Alajuelense y es uno de sus más grandes ídolos. (Sergio Alvarado/Sergio Alvarado)

Wílmer López, entrenador del equipo femenino de Alajuelense y uno de los ídolos manudos más icónicos, fue sorprendido este jueves con una pregunta que le dejó claro que hay líneas que no se cruzan.

¿Aceptaría irse en algún momento como técnico al Saprissa?

Sin darle muchas vueltas al asunto, el Pato contó que pase lo que pase, esa es una oferta que nunca podría aceptar bajo ningún escenario.

Una posibilidad que ni siquiera imagina

Josué Quesada, director del programa Teléfono Rojo, le tiró que él se hubiera visto “mucho más lindo” con la jacket o uniforme del Saprissa.

“Usted sabe qué locura Wímer en Saprissa, no me da mente ni siquiera para imaginarlo”, dijo Quesada, a lo que López le respondió:

“A mí tampoco”, mientras aseguraba que hasta le dio un escalofrío.

La reacción fue inmediata y sin titubeos, dejando claro que para él el tema no es negociable.

LEA MÁS: La emotiva forma en la que Wílmer López le dio la bienvenida a Bryan Ruiz en su regreso a la Liga

“Soy liguista desde la cuna”

Gerardo Coto, otro de los periodistas en el espacio, le consultó si él se hubiera ido como lo hicieron otros referentes como Juan Cayasso y Óscar Ramírez.

La respuesta fue aún más contundente:

“Yo no me pongo en los zapatos de otro y nunca me hubiera ido. Yo estoy muy claro con lo mío, soy liguista desde la cuna, desde el vientre de mi madre”.

LEA MÁS: Wílmer López recordó la final “más importante de la historia” en la que Alajuelense derrotó al Saprissa

López afirma que respeta muchísimo al Saprissa, a su afición y lo que significa, pero por su manera de pensar, simplemente no podría hacerlo nunca.

“A Saprissa nunca, a Heredia tampoco, no sé, lo pensaría, pero yo estoy muy claro con mis colores y lo que ha ganado en una institución esté adentro o no, uno lo puede perder por aventurarse o por ganarse una platilla más”.