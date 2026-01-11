Torneo Nacional

La emotiva forma en la que Wílmer López le dio la bienvenida a Bryan Ruiz en su regreso a la Liga

Wílmer López le dio una amena bienvenida a Bryan Ruiz en Alajuelense, en un reencuentro que emociona a los manudos

Por Sergio Alvarado

Bryan Ruiz regresó esta semana a Liga Deportiva Alajuelense como técnico del equipo U-21, en una noticia que sorprendió a muchos, y el primero que le dio la bienvenida fue Wílmer López.

En un video publicado en el canal de YouTube “El Pato y Toño”, manejado por el exjugador Wílmer López y el periodista Antonio Alfaro, quedó grabado cómo fue el recibimiento para Bryan Ruiz.

Bryan Ruiz y Wílmer López tienen una gran relación de amistad y admiración. (Captura video LDA)

“Bienvenido nuevamente a lo que es su casa, al Centro de Alto Rendimiento, el famoso CAR de Liga Deportiva Alajuelense y primero que todo, gracias a Dios que su señora está muy bien y que eso le permite retomar y aportar toda su experiencia con nosotros”, dijo.

Las declaraciones de Bryan Ruiz en su nuevo rol

Ante las palabras, Bryan Ruiz le agradeció mucho las buenas vibras y dio sus primeras palabras en este nuevo paso.

“Muchas gracias Wil, qué bueno encontrármelo a usted de primero aquí en el CAR, uno se encuentra cosas buenas”, indicó.

La importancia del título 31 y el crecimiento del club

El Pato le deseó que su paso en esta ocasión sea por mucho tiempo y calificó como parte de las cosas buenas que están pasando en el club, su reaparición para el León.

“Estoy contento de estar aquí, necesitábamos esa 31 para que la gente también se dé cuenta que se está haciendo muy buen trabajo en ligas menores, en la femenina, pero sí era necesario ganar ese título, tener esa 31.

“Es importante que la gente vea que somos una institución ganadora y ahora a seguir creciendo con títulos y formando muchachos para que nos den muchas cosas y éxitos, no solo en la Liga sino en la Selección Nacional”, agregó Bryan.

