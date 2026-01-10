Tras meses de silencio, Creichel Pérez habla del episodio más polémico en Alajuelense

Creichel Pérez estuvo en la mira de todos en setiembre del 2025 cuando se perdió un viaje a Honduras en el que Alajuelense enfrentaría al Motagua por la Copa Centroamericana debido a un serio acto de indisciplina.

El episodio que lo sacó del viaje a Honduras

Los motivos fueron escandalosos: el jugador se fue de fiesta la noche antes del viaje junto a tres compañeros, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar, y trascendió que tuvieron una pelea entre ellos después de tomar unos tragos.

Creichel Pérez reconoció sus errores y agradeció el respaldo que le dieron en Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Tras aquel episodio, Creichel no había aparecido ante los medios ni había dado su versión, hasta este viernes, cuando fue uno de los jugadores que Alajuelense llevó al Día de Medios previo al inicio del Clausura 2025, evento en el que el jugador dio la cara.

“Reconocer el error y aprender”

Las consultas por aquel error eran seguras, de eso no se iba a librar, pero el jugador traía una respuesta clara, reconocer el error, hablar sobre lo aprendido y dar vuelta a la página.

“Si me pasó, fue porque me tenía que pasar, porque Dios así lo quiso, porque me tenía que ayudar a aprender algo. Ya aprendí, le puede pasar a cualquiera”.

“Ahora a enfocarme, sacar mi mejor versión, romper la racha de goles que hice, seguir por ese camino y salir al extranjero lo más pronto posible”, comentó.

LEA MÁS: Municipalidad de San José aclara qué pasó con supuesto video de Creichel Pérez

Agradecimiento y segunda oportunidad en Alajuelense

Pérez no profundizó en los detalles; lo que pasó aquella noche pasó a un segundo plano, pero sí se enfocó en el aprendizaje y el agradecimiento que tiene con todos en Alajuelense por darle una segunda oportunidad.

“Estoy muy agradecido con el profe, con los compañeros, con la directiva, que me dieron una oportunidad; ya lo que pasó, pasó, eso queda en el pasado y ahorita solo estoy enfocado en hacer las cosas bien este torneo. Es una oportunidad más que te dan y no la quieres desaprovechar”, comentó.

Creichel Pérez llegó al Media Day junto a sus compañeros de Alajuelense Alejandro Bran y Ronaldo Cisneros. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Multa, advertencia y respaldo del grupo

Creichel terminó jugando el torneo; en lo deportivo le dieron esa chance al considerarlo un jugador talentoso, pero no se libró de una fuerte multa económica, el regaño y la advertencia de no hacer algo así de nuevo.

LEA MÁS: Carlos Vela, gerente de Alajuelense, confirmó que Creichel Pérez y John Paul Ruiz recibieron tres castigos

Lo ocurrido fue algo que estremeció al club en un momento en que se estaban peleando campeonatos; el grupo se encargó de resolver la situación y no dañar los objetivos grupales, pues lo asumieron como un problema de todos y hasta los unió más.

“Sí, fue algo que se habló a lo interno. Los líderes tomaron su posición; fue una muestra de que tenemos un buen grupo para trabajar en los objetivos que queríamos”, añadió.

De Machillo Ramírez, finalizó diciendo que es un técnico que realmente se preocupa por el jugador, que sabe muy bien cómo llegarle y a veces se porta hasta como un papá.

LEA MÁS: Óscar Ramírez sobre el incidente de cuatro jugadores: “Yo no puedo entender que venga un muchacho con problemas de alcohol”