¿Cómo reaccionará el camerino del Saprissa ante la polémica del padre de Rachid Chirino?

Las declaraciones de Carlos Chirino, padre del jugador morado Rachid Chirino, encendieron la polémica en el entorno del Deportivo Saprissa. Sus críticas hacia la afición y sus cuestionamientos sobre el trato de la prensa hacia figuras como Mariano Torres abrieron el debate sobre cómo reaccionará el camerino ante esta situación.

“Nunca he escuchado a un periodista criticar a un jugador como Mariano Torres. Con todo respeto, yo no escucho nunca a la prensa decir nada de él”, lanzó el padre del futbolista.

Polémica con el padre de Rachid Chirino fue contestada por emblemas del Saprissa (Jose Cordero/José Cordero)

Además, arremetió contra los seguidores tibaseños: “La afición de Saprissa es muy irrespetuosa. Con la institución no tengo nada, estoy muy agradecido porque ahí jugaron mis dos hijos (Randy y Rachid), pero es un ambiente sumamente complicado”.

La respuesta del capitán y del goleador

Este miércoles, el capitán morado, Mariano Torres, le respondió sin tapujos a Chirino. “Está bien que defienda a su hijo, tiene todo el derecho, pero que nombre a personas como a mí, a la afición o a otros compañeros... ahí está muy equivocado. Si la gente me tiene cariño es porque llevo diez años jugando y las cosas me las gano en la cancha. Si quiere defender a su hijo, que lo haga, pero que no me nombre a mí ni a nadie más”, sentenció Mariano en Teletica Radio.

LEA MÁS: Wílmer López se sinceró sobre si se iría o no al Saprissa en cualquier escenario

Por su parte, el goleador Ariel Rodríguez también envió un consejo tras el triunfo ante Carmelita.

“Tiene que tener cuidado con esas declaraciones porque, más bien, puede afectar a su hijo. Respeto que quiera defenderlo, pero hay que cuidarse”.

¿Se romperá el camerino?

En La Teja consultamos a Reynaldo Parks, referente y exjugador del Monstruo, quien conoce de cerca al progenitor del futbolista. “Conozco al papá de Chirino, él jugó conmigo. Es una persona que sabe de fútbol, pero no por eso se puede opinar lo que queramos. El manejo del camerino dependerá de la experiencia y el liderazgo de los jugadores para que esto no pase a más”, explicó Parks, quien restó importancia a un posible impacto negativo a lo interno.

Mariano Torres no se quedó callado ante polémica con el padre de Chirino (Jose Cordero/José Cordero)

Ante la consulta sobre qué tanto puede afectar a lo interno esta situación particular, Reynaldo lo tiene claro.

“No, porque es un tema que no va más allá; hay tema de temas de temas, pero esto no creo que pueda afectar a un camerino, no creo que eso vaya a afectar”, añadió.

Coach motivacional opina sobre la situación del camerino morado

En esa misma línea se pronunció el coach motivacional y profesor de liderazgo de la UCR, Roberto Méndez.

LEA MÁS: Ridículo del Barcelona ante el Atlético que lo deja prácticamente eliminado de la Copa del Rey

“No creo que afecte al grupo, pero sí a Rachid. El papá cometió un error; en lugar de defenderlo, lo expuso de mala forma. Esto podría traerle problemas con la dirigencia, a la cual posiblemente no le guste que un familiar de un empleado se manifieste de esa forma”, concluyó el experto.