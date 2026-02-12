Ridículo del Barcelona ante el Atlético que lo deja prácticamente eliminado de la Copa del Rey

Una verdadera pesadilla vivió el Barcelona en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, quedando prácticamente afuera tras comerse un 4-0 en los primeros 45 minutos de juego.

La debacle inició luego de un horror infantil de Joan García que, tras un pase de rutina por parte de Eric García, al arquero culé se le fue la pelota debajo del taco y provocó un autogol en apenas seis minutos de juego.

Julián Álvarez fue el autor del cuarto gol colchonero (Prensa Atlético de Madrid/Prensa Atlético de Madrid)

Pocos minutos después, tras una gran acción colectiva, Antoine Griezmann colocó el 2-0, dejando claro que los de Hansi Flick estaban desconectados del partido.

Ademola Lookman, nuevo fichaje de los colchoneros, se encargó a los 33 del encuentro de poner ya números de goleada con el 3-0, y fue en la última de la etapa inicial que Julián Álvarez puso números de escándalo con el 4-0.

En el complemento las fuerzas se igualaron un poco, y el Barcelona descontó por medio de Pau Cubarsí, pero en una intervención del VAR, tras una posición adelantada muy ajustada, se anuló el gol y el envión anímico de los culés se esfumó.

Atletico Madrid aplastó 4-0 al Barcelona en Copa del Rey (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

Para colmo, Eric García salió expulsado tras una fuerte patada en los minutos finales del partido luego de que el VAR llamó al colegiado para cambiar la decisión.

La vuelta de esta eliminatoria se jugará hasta inicios de marzo, en la que los de Flick tendrán que recurrir a una noche mágica en el Camp Nou que roce el milagro.