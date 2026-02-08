Ticos vivieron una fiesta de fútbol inolvidable con Ronaldinho como protagonista y con victoria del Madrid sobre el Barcelona

Este sábado, miles de aficionados vivieron una noche inolvidable pues para muchos representó un sueño cumplido: presenciar en vivo un clásico de leyendas del Barcelona y el Real Madrid, protagonizado por figuras que marcaron época en el fútbol mundial.

A pesar de las bajas temperaturas y del precio de las entradas, el público respondió con una masiva asistencia que incluyó familias, parejas y niños, creando un ambiente de auténtica celebración.

Desde las afueras del estadio ya se percibía la magnitud del evento. Las graderías se tiñeron mayoritariamente de azulgrana, reflejando una amplia presencia de seguidores del FC Barcelona, aunque la afición madridista también se hizo sentir con fuerza.

Guti sentenció la victoria blanca con un golazo de tiro libre. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Expectativa máxima antes del inicio del encuentro

Minutos antes del inicio del partido, mientras los exfutbolistas realizaban los trabajos de calentamiento, el ambiente estaba cargado de emoción, gritos y expectativa. Cada movimiento era seguido con atención por los aficionados, conscientes de que estaban presenciando un evento irrepetible.

Tras finalizar el calentamiento, el equipo azulgrana fue el primero en dirigirse al camerino, lo que permitió a los seguidores observarlos de cerca y saludarlos.

Sin embargo, la expectativa creció aún más ante la ausencia momentánea de Ronaldinho, quien todavía no aparecía en el terreno de juego.

Pepe, quien se retiró en agosto del 2024, lució muy bien físicamente. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Posteriormente, fue el turno del conjunto madridista. Uno de los momentos más emocionantes ocurrió cuando Iker Casillas levantó la mano para saludar a las graderías, gesto que fue recibido con una ovación generalizada.

Ronaldinho, el gran protagonista de la noche

Aunque la ilusión del público estaba puesta en la mayoría de los jugadores, el gran protagonista fue sin duda Ronaldinho. Desde su llegada al estadio, el ídolo brasileño contó con un estricto control de seguridad, consciente del impacto que genera su presencia.

A diferencia de sus compañeros, no salió a calentar y se dejó ver hasta el inicio del encuentro.

La espera valió la pena. Apenas al minuto 2 del partido, Ronaldinho comenzó a deleitar a los aficionados con la magia que lo caracteriza. Cada toque de balón provocaba una reacción inmediata en las gradas, confirmando el cariño intacto hacia uno de los mejores futbolistas de la historia.

Los ticos cumplieron el sueño de ver a muchas de las leyendas merengues y catalanas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Goles, emociones y un incidente inesperado

Desde el arranque del partido, la afición no dejó de animar a sus jugadores favoritos, especialmente cuando el astro brasileño ejecutaba jugadas que lo consagraron como uno de los mejores del mundo, demostrando que su talento sigue vigente pese al paso del tiempo.

El estadio vibró con el primer gol del encuentro para los madridistas y volvió a estallar con el segundo, aunque hubo un sabor agridulce entre los seguidores barcelonistas.

El primer tanto fue al minuto 24, en un cabezazo de Antonio Nuñez. El segundo fue de Guti, con un golazo de tiro libre.

Minutos después del primer tanto, se produjo un hecho inesperado: tras un altercado en una de las zonas del estadio, una persona tuvo que ser retirada del recinto con la intervención de los oficiales de seguridad.

Ovaciones, despedidas y respeto en el complemento

Al finalizar el primer tiempo, Dinho se quitó la camiseta, generando inquietud entre algunos aficionados que pensaron que solo disputaría los primeros minutos. Durante el entretiempo, se realizaron actividades para el público, que aprovechó cada instante de un partido que para muchos fue más que un espectáculo deportivo.

Iker Casillas fue uno de los más aplaudidos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el segundo tiempo, para sorpresa general, las principales estrellas regresaron al campo, permitiendo a los aficionados disfrutar un poco más de su talento. El primer protagonista en abandonar el terreno de juego fue Iker Casillas, quien se despidió entre aplausos y respondió agradeciendo con gestos hacia las gradas.

Poco después, llegó el turno del legendario número 10 del Barcelona. Ronaldinho dejó el campo en medio de una ovación total y, fiel a su estilo, se retiró directamente al camerino lanzando besos al público, que reconoció su grandeza.

Un resultado anecdótico en una noche para el recuerdo

Aunque se trató de un partido amistoso, el carácter de clásico se hizo sentir y los ánimos se calentaron en un par de ocasiones tras entradas fuertes del conjunto madridista, generando reclamos desde ambos sectores de la afición.

El encuentro concluyó con un marcador de 2-0 a favor del Real Madrid, pero el resultado fue lo menos relevante. Lo verdaderamente importante fue haber sido testigos del talento de grandes figuras que, aunque retiradas del fútbol profesional, mantienen intacta su esencia y dejaron una huella imborrable en todos los presentes.

El brasileño fue el más ovacionado cada vez que tocaba el balón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Dos grandes leyendas de sus clubes: Guti y Dinho. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ronaldinho mostró algunos destellos de su magia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Así celebró el Madrid el golazo de tiró libre de Guti. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)