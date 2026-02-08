Esposa de Luis Paradela cuenta cómo ha sido el regreso de la familia a Costa Rica

El delantero Luis Javier Paradela y su familia regresaron a Costa Rica con la ilusión renovada de escribir un nuevo capítulo en el Deportivo Saprissa, luego de su paso por el club Universitatea Craiova de Rumanía, una experiencia que los marcó en lo profesional y en lo personal, pero que reafirmó que su hogar está en suelo tico.

Yennifer Herrera, esposa del jugador cubano, conversó con La Teja sobre la experiencia en el Viejo Continente, que significó un cambio en el entorno del futbolista, pero que, con el apoyo de todos, fue más llevadero.

Para Paradela y los suyos, volver a Costa Rica no solo representa un reto deportivo, sino también la oportunidad de retomar una vida donde consideran está su hogar, rodeados del apoyo que siempre sintieron como propio.

Yennifer Herrera, esposa de Luis Paradela, contó cómo la pasaron en Rumanía. Foto: Instagram Yennifer Herrera / Foto con autorización de Herrera.. (Foto: Instagram Yennifer Herrera./Foto: Instagram Yennifer Herrera.)

Yennifer es de nacionalidad salvadoreña y en su país conoció al jugador, cuando era futbolista del A.D. Chalatenango, y afirmó que hasta hace unos años, para ella era impensable todo lo que iba a vivir junto a su marido.

“Ha sido una experiencia muy bonita, la verdad, porque cuando lo conocí jamás imaginamos, ni él ni yo, que íbamos a pasar tantas cosas y pues todo sea para mejorar y para bien.

“Siempre agradecemos a Dios por la todas las bendiciones que nos da y felices, la verdad, que el cambio ha sido bastante drástico, bonito, pero todo bien”, expresó.

Luis Paradela volvió al Saprissa, para el torneo de Clausura 2026. Foto: Jonathan Jiménez. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

Una hermosa historia de amor. Yennifer y Luis se conocieron en el 2020, en El Salvador. Cuando el delantero se vino a Costa Rica, para jugar con el Santos, Herrera lo visitó varias veces y una vez que se hizo jugador del Saprissa, a mediados del 2022, la pareja comenzó a hacer los trámites para convivir juntos. Se casaron en el 2024.

Experiencia inolvidable

Herrera calificó como inolvidable la experiencia que vivió junto a Luis Javier y sus hijos, Santiago y Brianna Lucía, en el Viejo Continente.

“Nos encontramos con una cultura totalmente diferente, pero la adaptación fue muy fácil, hubo gente que nos ayudó mucho para que el proceso fuera más llevadero. Los niños estaban muy felices, pudieron conocer la nieve, la pasaron bien.

“Santiago es el más grande (8 años) y estudió, aprendió inglés y rumano y Brianna la pasó bien. Ella apenas tiene un año y nos fuimos para Rumanía cuando tenía 22 días de nacida; sin embargo, se acopló muy bien, en especial al clima”, afirmó.

La orgullosa esposa contó que su bebita nació en Costa Rica y por eso, aunque estaban felices de la vida en Europa, era imposible no extrañar el país y a todas las personas que les han ayudado para hacer de la convivencia en Tiquicia lo más llevadera posible.

Yennifer Herrera conoció a Luis Paradela en el 2020. Foto: Instagram Yennifer Herrera. (Foto: Instagram Yennifer Herrera./Foto: Instagram Yennifer Herrera.)

“Nosotros estábamos muy felices allá, pero Costa Rica es nuestra casa, tenemos a nuestra pequeña tica y es nuestro hogar. El conocer un país nuevo, aprender de la cultura fue algo muy enriquecedor para todos, pero lo mejor fue hacerlo en familia.

“Extrañábamos a nuestras amistades y, a nivel deportivo, el ambiente que se vive en el estadio Saprissa no tiene comparación. Además, el apoyo de la afición es muy importante para nosotros y nos sentimos plenos de estar acá nuevamente, porque desde que se anunció el regreso de Luis, los morados han respondido bien“, destacó.

Yennifer afirmó que cuando se hablaba de la posibilidad de volver al país, la familia se alegró por completo, porque además de que Luis Javier volvería a ponerse la morada, podrían reencontrarse con los suyos.

Santiago es el hijo mayor de Yennifer y Luis Javier lo adoptó como suyo. Foto: Instagram Yennifer Herrera. (Foto: Instagram Yennifer Herrera./Foto: Instagram Yennifer Herrera.)

“Cuando supimos que íbamos a regresar, Santiago fue el más feliz, porque acá tiene un círculo de amigos y Luis siempre lo tuvo en sus planes como profesional, volver a jugar acá, porque le dio la oportunidad de crecer como jugador.

“Lo más complicado, quizás, fue el idioma, pero pudimos comunicarnos gracias al inglés, y también el clima. De hecho, cuando regresamos, allá caía nieve y nos hace falta sentir un poco el calor de acá, pero para nosotros lo más importante fue que pudimos vivir todo eso juntos, como siempre hemos querido, que él pueda hacer lo suyo dentro de la cancha y nosotros apoyarlo”, expresó.