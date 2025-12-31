Así fue la emocionante despedida de la afición de Rumanía a Luis Javier Paradela tras vincularse al Saprissa

El futbolista Luis Javier Paradela se despidió, oficialmente, del Universitatea Craiova, de Rumanía, equipo en el que militó durante el último año, tras concretarse su regreso al Deportivo Saprissa.

El cubano recibió la ovación del público que gritaba “Paradela, Paradela”, así como una serie de aplausos, lo cual agradeció el deportista.

Luis Javier Paradela fue despedido con aplausos por la afición de Universitatea Craiova, de Rumanía. (redes/Captura de video)

Su incorporación al equipo tibaseño para este próximo torneo se confirmó este 30 de diciembre.

LEA MÁS: (Video) Luis Javier Paradela habló sin filtros de su posible regreso a Saprissa

Así despidió la afición a Luis Javier Paradela

El volante ofensivo volverá a vestir nuevamente la camiseta morada, con la que fue figura y pieza clave en el tetracampeonato del Monstruo.

Su regreso al Saprissa ha generado gran expectativa entre los aficionados tibaseños, que celebran el retorno de uno de los jugadores más desequilibrantes y queridos del plantel.

LEA MÁS: Luis Javier Paradela marcó su primer gol en Rumania y así lo celebró con Carlos Mora