Deportes

Así fue la emocionante despedida de la afición de Rumanía a Luis Javier Paradela tras vincularse al Saprissa

Luis Javier Paradela será parte de los refuerzos del Deportivo Saprissa para el nuevo torneo

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez

El futbolista Luis Javier Paradela se despidió, oficialmente, del Universitatea Craiova, de Rumanía, equipo en el que militó durante el último año, tras concretarse su regreso al Deportivo Saprissa.

El cubano recibió la ovación del público que gritaba “Paradela, Paradela”, así como una serie de aplausos, lo cual agradeció el deportista.

Luis Javier Paradela fue despedido con aplausos por la afición de Universitatea Craiova, de Rumanía.
Luis Javier Paradela fue despedido con aplausos por la afición de Universitatea Craiova, de Rumanía. (redes/Captura de video)

Su incorporación al equipo tibaseño para este próximo torneo se confirmó este 30 de diciembre.

LEA MÁS: (Video) Luis Javier Paradela habló sin filtros de su posible regreso a Saprissa

Así despidió la afición a Luis Javier Paradela

El volante ofensivo volverá a vestir nuevamente la camiseta morada, con la que fue figura y pieza clave en el tetracampeonato del Monstruo.

Su regreso al Saprissa ha generado gran expectativa entre los aficionados tibaseños, que celebran el retorno de uno de los jugadores más desequilibrantes y queridos del plantel.

LEA MÁS: Luis Javier Paradela marcó su primer gol en Rumania y así lo celebró con Carlos Mora

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Luis Javier ParadelaUniversitatea Craiova, de RumaníaDeportivo Saprissadespedida de Paradela en Rumanía
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.