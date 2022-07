Conozca a la mujer que le roba suspiros al delantero del Saprissa Luis Paradela

Yennifer Herrera es la afortunada enamorada del delantero del Saprissa, Luis Paradela. Cortesía.

El delantero del Saprissa Luis Javier Paradela tiene una motivación extra para hacerse grande dentro de la cancha, la cual está a varios kilómetros (unos 956) de distancia de Tiquicia.

Se trata de su pareja, Yennifer Herrera, una joven salvadoreña quien le roba los suspiros al atacante morado y con quien mantiene una hermosa historia de amor, desde hace dos años.

Ambos se conocieron cuando Paradela llegó a jugar a El Salvador, con la Asociación Deportiva Chalatenango, en mayo del 2020. Este club se ubica en el departamento (provincia) del mismo nombre, que queda al norte del país cuscatleco.

El delantero jugará con Saprissa hasta el 2025. Prensa Saprissa.

Cruce de miradas

Herrera contó que antes de iniciar el romance, el cubano primero se ganó el corazón de su papá, don Julio Herrera y el de su hijo Santiago, de 4 añitos, al que Paradela adoptó como suyo.

“Cuando llegó a jugar acá vivía cerca de mis papás (Julio y Yanira) y se hizo amigo de ellos y de mi hijo. Como decimos acá ‘primero se ganó al pollito y luego a la gallina’.

“Casi siempre lo veía, porque frecuentábamos una tienda (un minisúper en Tiquicia) y apenas nos saludábamos. A mí me gustaba, pero yo no quería que se diera cuenta de que me gustaba, porque no quería una relación pasajera, pues para mí los jugadores tienen mala fama”, dijo entre risas.

Yennifer recordó que más de una vez le echaba un ojito a su amor, sin que él se diera cuenta, con un caminadito todo malicioso.

“Él es muy llevadero con las personas, lo veía cuando iba a comer cerca de mis papás y una vez que llegó a la tienda, le dijo a una muchacha que trabajaba ahí que yo era muy seria.

“Lo extraño mucho, por la distancia es complicado, pero ahí uno se da cuenta del amor verdadero”. — Yennifer Herrera, pareja de Luis Paradela.

“Entonces él le dijo: ‘ella va a ser mi novia’. Un día, él venía de su entrenamiento y yo lo vi por el retrovisor de mi carro y me cachó. A partir de ese momento nos agregamos a redes sociales y un día me dijo: ‘sé que también te gusto’”, comentó.

A partir de ese momento, Luis Javier y Yennifer comenzaron la relación y han compartido decenas de momentos juntos. Ella cuenta que ha aprendido más del balompié gracias al caribeño y tienen grandes planes para el futuro.

“Cuando se fue a jugar con Santos, él me pidió que me viniera con él, pero estoy estudiando Administración de Empresas y se retomaron las clases presenciales, pero ya casi termino la carrera y en diciembre nos iremos a Costa Rica”, contó Herrera, quien trabaja en una oficina contable.

Luis Javier y Santiago se llevan super bien. Cortesía.

El mejor papá

La enamorada comentó que a Paradela no le importó que su pareja ya tuviera un hijo, todo lo contrario, lo acogió como suyo y al día de hoy ambos se llevan puras tejas.

“Lo que más me gusta de él es que es una persona bien cálida, llevadera, humilde, el amor que le da a las personas, él ama de verdad. No es de mucho demostrar a la gente, pero cuando lo hace se entrega demasiado, él se enamoró de mi hijo y Santiago le dice papi.

“Y así es con todos, ama demasiado a su familia y con Santiago cumple a la perfección el rol de papá. Le está enseñando a jugar fútbol y cuando él llega mi hijo se le tira encima, por las noches no se puede ir a dormir sin antes conversar con su papá”, dijo.

[ Saprissa abrió las puertas de la Cueva y exhibió algunos recuerdos en su cumpleaños (Video) ]

Paradela aprovecha cualquier tiempito que tiene libre para ir a su tierra natal y también para darle una vuelta a su enamorada.

“Nosotros nos comunicamos todos los días, ahora aprovechamos las videollamadas. Yo paso pendiente de sus actividades y él me cuenta siempre lo que está haciendo, para nosotros la distancia no es un motivo para no estar juntos de alguna manera”, añadió.

¿Y cómo lo chinea Yennifer?

“La verdad es que él no estaba acostumbrado a estar con una mujer detallista y yo soy muy detallista, siempre lo consiento con chocolates, le hago tarjetas, cuando él llega le decoro el cuarto con detalles y cuando está acá le preparo sus comidas favoritas, le encanta el espagueti y la carne”, afirmó.

Luis, Santiago y Yennifer cuentan los meses para vivir juntos en el país. Cortesía.

La fan número 1

La pareja del delantero contó que ha venido al país, pero nunca lo ha visto jugar.

“No he coincidido en un partido, porque cuando fui no tenía el permiso de trabajo, eso fue complicado, porque él estaba triste, pero en agosto iré a verlo y estoy muy ilusionada.

“Él está emocionado porque podría jugar el miércoles su primer partido (ante Pérez Zeledón) y yo le digo que le irá bien, porque muchas personas le han dicho que es un jugador de equipo pequeño y sé que él es capaz de hacer su trabajo bien en un equipo grande”, manifestó.

Yennifer está esperando que su amor le de la chema del Monstruo. Cortesía.

[ Mariano Torres contó detalles de su amistad con Juan Román Riquelme (Video) ]

Yennifer añadió que ahora que Luis Javier llegó al Sapri, para ella será más fácil ver las mejengas, pues cuando estaba en Santos le costaba un poco.

“Es un gran cambio, la afición lo ha acogido bien y a mí me están apoyando mucho, aunque sea a través de las redes sociales.

“Cuando él jugaba con Santos, a veces yo escribía pidiendo links para ver los partidos y la gente no me ayudaba, en cambio, Luis no ha ni empezado a jugar y los aficionados ya me están diciendo que les escriba, que ellos pueden ayudarme, siento que es una afición más acogedora y siempre estaré a la par de él, siguiéndolo”, contó.

Otro detalle que compartió la orgullosa enamorada, es que el anhelo del cubano desde que tocó suelo tico era jugar en el Monstruo.

“Ese era un sueño que él tenía y yo le dije que lo iba a lograr. A él lo buscaron de la Liga, pero yo le dije: ‘tú sabes a donde vas a ir’ y por eso él no lo pensó para llegar al Saprissa, porque era el equipo al que siempre había querido ir.

“Yo como buena seguidora, tengo una camisa de cada equipo en el que ha estado, de hecho, tengo hasta de la selección de Cuba y estoy esperando que al final de la temporada me dé la de Saprissa, la que él suda, es la camisa anhelada para mí”, manifestó.