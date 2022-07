Mariano Torres contó detalles de su amistad con Juan Román Riquelme (Video)

Mariano Torres en La Bombonera, junto a Juan Román Riquelme, el primero de julio anterior. Captura de pantalla.

El volante del Saprissa Mariano Torres mantiene, desde hace diez años, una relación de amistad con el exjugador argentino, Juan Román Riquelme, quien le ha dicho que le gustaría visitarlo en Costa Rica.

Torres, uno de los referentes del saprissismo, llegó al país en el 2016 procedente del fútbol boliviano, pero en su juventud vistió los colores del Club Atlético Boca Juniors, equipo en el que actualmente Riquelme labora como vicepresidente y director deportivo.

Mariano contó que la relación con el exastro argentino es muy amena y por eso no es de extrañarse ver a Torres en La Bombonera viendo al cuadro xeneize, tal y como pasó el primero de julio pasado, cuando ambos vieron a Boca caer goleado 3-0 ante el Banfield.

“Tenemos una linda relación y cada vez que voy para allá, nos comunicamos y nos vemos. Él siempre está al tanto, me pregunta cómo va el equipo, yo soy un agradecido por compartir con él.

“Casi siempre hablamos, para mí es como un amigo normal, nada más que él es un ídolo. Igual, yo siempre estoy pendiente de cómo está él”, contó Torres el viernes anterior.

El argentino manifestó que su compa le ha dicho que quiere visitar Tiquicia, pero no ha podido debido a los múltiples compromisos que tiene el exastro argentino.

“Me lo había dicho varias veces, antes de ser vicepresidente de Boca y ahora sé que tiene mucho trabajo, así que está muy ocupado, pero siempre me lo había dicho, que quería venir. Esperemos que en algún momento, antes de que me retire, pueda venir”, dijo.

Sobre la nacionalización: “No tengo la nacionalidad ni está en trámite, en un momento fue una opción, pero la verdad eso lleva su tiempo, no es fácil hacerlo de un momento a otro, pero por el momento no tengo ni la nacionalidad ni está en trámite”.

Torres es considerado uno de los ídolos morados del momento. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El jugador morado comentó que Juan Román pasa al tanto de su carrera con el Monstruo, equipo con el que seguirá hasta el 2024.

“No sé si logra ver partidos los de Saprissa, porque tiene mucho trabajo con su club, pues está a cargo de la parte directiva, de nada más y nada menos que Boca, un club tan gigante como ese.

“Sé lo que es estar a cargo de una institución tan grande, pero aún así, él siempre está pendiente, porque me mandó un mensaje para felicitarme por uno de los últimos goles que hice. Si no lo ve él, lo ve su hermano o algún conocido”, manifestó.

“No jugaré con otra camiseta acá”

Torres hizo un análisis sobre lo que pasó en el torneo pasado con Saprissa, en el que llegaron a las semifinales del torneo de Clausura, pero se quedaron en el camino ante Alajuelense.

“Lo que aprendimos y es porque lo habíamos vivido, es que hay que empezar fuerte el torneo, porque nos ha pasado que al final nos ha alcanzado para clasificar, pero va a llegar un momento en el que no te va a alcanzar, no podemos seguir de esa forma, hay que empezar bien, consiguiendo los tres puntos en cada juego y después no llegar con esa intriga al final.

[ Aficionada morada llevó su admiración por Mariano Torres a otro nivel: “Merece más que aplausos” ]

“A nivel individual siempre digo que quiero jugar mejor, lo quiero hacer mejor, nunca me conformo. También quiero mejorar, pero siento que fue un buen torneo para mí porque he jugado una gran cantidad de partidos, me he sentido contento con mi nivel, pero siempre más. Ahora estoy ilusionado porque en menos de cuatro días (miércoles) empezamos un nuevo torneo”, añadió.

Mariano se formó en las ligas menores del Boca Juniors. Prensa Saprissa.

Torres se refirió a la pretemporada que finalizó hace unos días y a la llegada de sus nuevos compañeros.

“La pretemporada nos hizo bien, pero también tuvimos poco porque se trabajó por solo diez días. La pretemporada sirvió sobre todo para los compañeros nuevos, porque les da más confianza de adaptarse al grupo rápido y eso es bueno para todos.

[ El Nostradamus del Saprissa predijo con papel y lápiz cómo clasificaría el Monstruo ]

“Creo que se han adaptado bien, se les ve contentos y esperemos que puedan sacar su mejor rendimiento lo más rápido posible, porque al final, en Saprissa no hay tiempo y nosotros intentaremos ayudarlos para que se adapten de la mejor manera y a partir del miércoles, al que le toca, lo puede hacer de la mejor manera”, manifestó.

Para Torres no hay vuelta de hoja, en Costa Rica no vestirá otros colores que no sean el morado y blanco y así lo dejó claro. En abril, el jugador renovó su contrato hasta el 2024.

“Siempre lo dije porque lo siento así, cada uno elige lo que quiere hacer de su vida, yo elegí esto y lo repito, no jugaré con otra camiseta acá, porque le tengo mucho cariño a esta institución, me han dado mucho cariño, yo siempre seré un agradecido a esta camiseta y siempre daré el máximo por esta camiseta”, recalcó.