Aficionada morada llevó su admiración por Mariano Torres a otro nivel: “Merece más que aplausos”

Brenda Castro quería ponerse algo que le dijera a Mariano Torres lo mucho que lo admira. Cortesía.

Brenda Castro es una aficionada morada que lleva a otro nivel su admiración por el volante Mariano Torres.

Así lo demostró el 20 de noviembre pasado, cuando antes del partido entre Saprissa y Sporting apareció en la Cueva posando con su camisa, la cual tiene impreso un mensaje que llamó la atención de todos: “Mariano te amo”.

Ese día, tras una espera de 622 días, los aficionados pudieron volver al estadio y, aunque el argentino no podía jugar por acumulación de amarillas, ella igual se llevó puesta la camisa, para demostrarle su admiración al capitán saprissista.

[ ¡A puro corazón! Saprissa deberá apelar a la garra para dejar en el camino al Herediano ]

“Cuando me fui a comprar la camisa quería ponerle el número 20 que usa Mariano, pero estaba agotado, porque todo el mundo se lo puso. Tenía que plasmar mi admiración en la camisa. Siempre le digo: ‘Mariano te amo’, pero es un amor hacia la figura, no es un amor hacia el hombre.

“Me sugirieron ponerle Mariano o M. Torres, pero eso no expresaba lo que quería, entonces les dije que quería ponerle la frase. Las estrellas y el Universo se alinearon para que pusiera ese mensaje”, destacó.

Brenda (en el centro con el suéter que tiene la S grande) es socia de platea desde hace 20 años y allí comparte con decenas de aficionados. Cortesía.

Viral

Castro, vecina de Llorente de Tibás, no se pierde un partido de la “S”, así llueva, haga sol o mucho frío, y este miércoles no será la excepción. Estará en el juego de ida de la semifinal contra Herediano, que se jugará en la Cueva a las 8 de la noche.

“Siempre me pongo de pie cuando todo está en silencio y grito (el “Mariano te amo”). Para mí es expresar el respeto, reconocer la calidad y la grandeza de un jugador. Es curioso porque la gente en platea oeste preferencial, en donde soy socia desde los 20 años, me responde el grito.

“En Mariano reconozco que prácticamente lidera el equipo y si fuese necesario se la juega como portero, defensa, como contención, punta y lo hace respetando el fútbol.

Brenda en las afueras de la Cueva, para las semis del torneo pasado. Cortesía.

“Es zurdo y me encantan los zurdos, es argentino, con formación en el Boca Juniors, uno de mis equipos favoritos. Es un jugador inteligente, que respeta a su profesión y merece más que aplausos”, expresó.

Brenda es una mujer extrovertida, con facilidad de palabra y ese sábado 20 de noviembre no le dio vergüenza pedirle al camarógrafo de FUTV que la enfocara levantando su bufanda, para que se viera la camisa, pero no se imaginó que el gesto sería viral.

“Cuando no iba al estadio sentía tristeza en el 50 por ciento de mi corazón, porque solo el que entiende mi locura entiende mi pasión”, Brenda Castro, aficionada.

“A ninguna de mis camisas suelo ponerle el número o nombre de un jugador, pero Mariano se lo merece. No tengo el gusto de conocerlo, no sé por qué no se me ha dado si lo atraigo todo el tiempo y espero que cuando se me dé, sea por lo menos 5 minutos y ya tengo un discurso escrito en mis notas del celular”, confesó.

La morada ese día lució con orgullo su bufanda y su camisa. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Morada hasta los huesos

Brenda tiene 41 años y 33 de visitar la Cueva. Su papá, don Fabián Castro, la llevó por primera vez al estadio cuando tenía 8 años y ese día fue amor a primera vista.

“Siempre íbamos a platea y quedé enamorada de esa cercanía con el jugador, con el técnico y eso me marcó mucho, porque me permite ver de cerca lo que pasa con el equipo.

“Antes éramos socios de platea este, pero cuando se cambiaron las sillas del técnico y los jugadores me cambié de localidad, porque me gusta esta interacción y gracias a mi papá heredé una pasión sana, una vivencia con respeto”, reconoció Castro, quien trabaja como agente de bienes raíces.

Brenda con el Caballero del fútbol, Evaristo Coronado. Cortesía.

“Actualmente tengo dos sillas en platea y siempre voy al estadio, con un amigo o un familiar. Cuando no iba al estadio, sentía tristeza en el 50 por ciento de mi corazón, porque solo el que entiende mi locura entiende mi pasión.

“Soy una aficionada muy crítica, mi papá me enseñó a cuestionar, a opinar, a criticar y a decir las cosas como son. Creo que la crítica y la presión ayuda, de lo contrario no sería Saprissa, seríamos un equipo que acepta, se conforma”, afirmó.

Esta aficionada es optimista y confía en un resultado positivo en el primer juego contra los florenses.

“Veo a Saprissa muy bien, respeto el fútbol en general, lo que hacen los otros quipos, pero Saprissa nos formó para morir en la cancha, en las gradas apoyando. Creo en el campeonato y creo que en el partido de este miércoles habrá dos goles a favor de Saprissa”, pronosticó.