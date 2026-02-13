“Cartago no existe como rival”: El polémico dardo de aficionados heredianos antes del duelo por el liderato

Este sábado se juega el conocido “Clásico provincial” entre el Herediano y el Cartaginés con un ingrediente extra, que es el liderato en juego, ya que ambos clubes llegan empatados en la cima con 13 unidades, pero con los rojiamarillos adelante por tener mejor gol diferencia.

La rivalidad entre estas dos instituciones es de ya muchos años; no obstante, la diferencia de trofeos a nivel de campeonato nacional es muy considerable, pues los florenses suman 31 cetros en sus vitrinas, mientras que los de la Vieja Metrópoli solo 4.

Herediano y Cartaginés se miden este sábado en el duelo por el primer lugar (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

El argumento con el que los brumosos sacan pecho ante los hinchas de Herediano es con la famosa Concacaf, que los blanquiazules lograron en 1994 ante el Atlante de México, algo que ha sido imposible hasta el momento para los del Team.

Reconocidos aficionados de Herediano comentan su sentir sobre la rivalidad contra Cartaginés

Ante este añejo choque entre ambos, en La Teja hablamos con diversos y conocidos aficionados florenses sobre qué tanto pique tienen ellos con Cartago, ya que los brumosos ven en los florenses a su máximo contrincante histórico.

Fran Ramírez le tiró duro al Cartaginés y dejó claro que la Concacaf brumosa no les importa a los florenses (Fran Ramírez/Fran Ramírez)

“Muy sinceramente, y no lo digo solo como criterio de Fran Ramírez nada más, lo digo como criterio de todos los heredianos: Cartago es el que tiene la rivalidad con nosotros; nosotros con ellos no. Nuestros rivales son la Liga y Saprissa. Como vemos a Cartago, vemos al resto de equipos que forman parte del torneo nacional.

“El mordisco de ellos es con nosotros; ellos pasan pendientes y quieren dejar la vida en la cancha cuando enfrentan al Herediano y nos detestan y se entiende por qué, claro, para ellos somos su máximo rival, pero les llevamos mucha diferencia. Rivales, la Liga y Saprissa, Cartago no existe como rival”, afirmó Fran, quien concluyó con un dardo muy polémico para los azules.

“Cartago y su trofeo de Concacaf son y seguirán siendo equis para nosotros”, afirmó el popular Fran Ramírez, quien es hincha rojiamarillo muy conocido en redes, además de animador en el estadio de Heredia.

Otro de los fanáticos de los florenses que conversó con La Teja fue Enrico Ramírez de Paralelo 10 y panelista de Fanátikos.

Enrico Villegas asegura que los clásicos de Herediano son solo con Alajuelense y Saprissa (Enrico Villegas/Enrico Villegas)

“Hay un antes y un después de lo que pasó en 1987. Es un clásico porque existe desde 1921 y siempre se ha jugado, menos cuando Cartago ha estado en segunda división, pero el grave problema de la rivalidad, que se ha vuelto un poco violenta, es en la final del 87, cuando hubo situaciones antes del segundo partido de la final y en eso colaboró la prensa, llenando de humo a los cartaginenses con el gol del Chino Chan y luego en el 93 con el penal de Kenneth Paniagua, con los que la prensa metió mucho carbón.

“Hubo muchos errores en finales contra Heredia, pero siempre se habla de esos dos y luego en el 96 con el pleito en la tanda de penales y las agresiones de aficionados heredianos a cartagineses”, manifestó Villegas sobre la rivalidad añeja entre ambos.

Pese a todos esos capítulos, Enrico tiene claro que Cartaginés no es rival para Heredia, como lo ven los de la Vieja Metrópoli.

“En lo futbolístico, yo no veo a Cartago como rival clásico porque Cartago tiene muy pocos títulos; no es parejo con Cartago, son 27 de diferencia. Yo no los veo como clásicos; la rivalidad nuestra es contra la Liga y Saprissa, esos son los partidos que más vivimos; ante Cartaginés es un partido más”, sentenció.

Fabían Zumbado fue claro en que la diferencia de títulos entre Cartaginés y Herediano es demasiada (Fabián Zumbado/Fabián Zumbado)

Fabián Zumbado, reconocido periodista y aficionado de Herediano, fue otro de los florenses que expresó su punto de vista con esta rivalidad.

“La rivalidad viene de los cartagos hacia los heredianos, un equipo de cuatro títulos contra otro de 31; son 27 de diferencia. Es un partido de los de siempre porque los dos equipos están desde 1921; no se han enfrentado en todos los campeonatos porque Cartaginés descendió, Herediano no”, comentó el comunicador.

“Creo que es un tema que se alimentó por las finales que Herediano le ganó a Cartaginés, por circunstancias que pasaron en los partidos y también circunstancias que se han olvidado en juegos, algo que ningún medio o pocos periodistas dicen.

“En el 2013, en la final, hay dos goles de Cartaginés en posición prohibida. Entonces, el duelo entre Cartago y Heredia ellos lo toman más como un clásico; yo no lo veo así con 27 títulos de diferencia”, concluyó Zumbado.