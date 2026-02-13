Empresario mexicano se sacude sobre su fallida compra de Puntarenas y anuncia esto

Este jueves se hizo oficial la fallida compra por parte del empresario mexicano Manuel Velarde del club Puntarenas FC, pese a que desde finales del año pasado se informó que el azteca era el presidente y que había tenido injerencia en la conformación del equipo para este torneo Clausura 2026.

Ante el comunicado del Puerto informando que, finalmente, no se realizó la compra por parte del mexicano, este viernes Velarde salió al paso para dar su versión de lo acontecido.

Manuel Velarde aclaró su postura sobre la fallida compra de Puntarenas FC (Alejandro Monge/Alejandro Monge)

“La opción de compraventa suscrita el 18 de noviembre de 2025 se celebró con el propósito genuino de fortalecer institucional y deportivamente al club, lo cual quedó demostrado mediante la entrega de un anticipo económico significativo y la conformación de un grupo inversor debidamente estructurado.

“Desde el inicio del proceso, se actuó conforme a la normativa deportiva vigente y bajo los lineamientos expresamente indicados por el Departamento de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol.

“La gestión formal ante dicha instancia se inició el 2 de diciembre de 2025, atendiendo cada requerimiento técnico, financiero y documental solicitado por la autoridad competente”, comentó el mexicano en un comunicado de prensa.

Velarde indicó la fecha en la que se le negó, por parte del comité de licencias, la compra de Puntarenas.

“Es importante señalar que, conforme al régimen de licenciamiento aplicable, cualquier modificación relevante en la estructura accionaria y administrativa de un club profesional requiere la correspondiente validación previa de los órganos regulatorios.

“En ese contexto, en fecha 27 de enero de 2026, el Comisionado de Licencias giró instrucción escrita de que no era posible realizar ningún pago relacionado con la transacción hasta tanto no hubiera aprobación formal por parte del Comité de Licencias, por lo que resultaba jurídicamente improcedente ejecutar el cierre de la operación sin contar con dicha aprobación.

Puntarenas no ha tenido el mejor arranque en el Clausura 2026 (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“No obstante lo anterior, la transacción fue dada por concluida de forma unilateral por la parte vendedora mientras la gestión regulatoria se encontraba en curso y en etapa de cumplimiento de los requerimientos formales, habiéndose demostrado satisfactoriamente el origen lícito de los fondos”, afirmó.

Velarde fue categórico en señalar que no hubo ningún incumplimiento en lo que se refiere a la compra del club y que tomará acciones legales al respecto.

“En consecuencia, rechazo categóricamente cualquier afirmación que sugiera incumplimiento imputable a mi persona. Mi interés ha sido y sigue siendo actuar con transparencia, respeto institucional y apego a la normativa aplicable. En defensa de mi honor, reputación y derechos contractuales, ejerceré las acciones legales que correspondan en las instancias pertinentes”, manifestó el empresario.