“Ejército” de exmanudos amenaza al León con Sporting

Andrés Carevic encabeza el batallón de exmanudos que vuelve este domingo al Morera Soto. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense recibirá este domingo a Sporting FC, un club que cuenta con muchas figuras que en su momento fueron manudas y que vivirán un partido especial.

El técnico Andrés Carevic y los futbolistas Leonel Moreira, Johnny Álvarez, Giancarlo González, Alex López, Ian Lawrence, Marco Ureña y Joshua Navarro son fichas albinegras que hace pocos años o incluso meses, en algunos casos, vistieron los colores rojinegros.

Carevic y Navarro hablaron con sinceridad acerca de qué significa para ellos volver a la Catedral, el Estadio Alejandro Morera Soto, pero ahora como rivales, en un escenario que antes los acogió.

Carevic: cariño por la casa, pero foco en los tres puntos

Para el argentino, es lindo volver, pero tiene claro el objetivo por el cual irán.

“Es un lugar en el que siempre nos trataron muy bien, al que le tenemos cariño, pero ahora vamos por lo nuestro, que es a sacar tres puntos más”, indicó.

Joshua Navarro: “Es bonito volver”.

Tras su paso por Club Sport Herediano, en el que no pudo lucirse, Joshua esperará tener minutos y demostrar que aún tiene fútbol por dar.

“La verdad es que ahí pasé bastantes momentos lindos, en los que me sentí muy bien y es bonito volver”, dijo el extremo, quien salió del León en mayo del 2025.

Para Navarro, el duelo no solo representa un reencuentro emocional, sino también una oportunidad deportiva para recuperar protagonismo y demostrar que puede marcar diferencia ante su exequipo.