Torneo Nacional

Gustavo Chinchilla da la sorpresa y ficha con nuevo equipo del fútbol nacional

Gustavo Chinchilla se vinculó a otro equipo en el fútbol nacional apenas unos meses después de salir del Saprissa

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

Gustavo Chinchilla, exgerente general del Deportivo Saprissa, sorprendió este lunes al ser presentado en un nuevo equipo, el Sporting FC.

Gustavo Chinchilla, gerente general del Deportivo Saprissa
Gustavo Chinchilla fue gerente general de Saprissa hasta agosto del 2025. (Rafael Pacheco Granados)

El dirigente asumirá el mismo puesto que tenía en el Monstruo, club que dejó en agosto del 2025 tras asegurar que estaba cansado y quería darse un descanso.

LEA MÁS: “Estoy cansado”, la frase de Gustavo Chinchilla que anticipaba su salida del Saprissa

Orgullo y ambición en su llegada a Sporting

Llenísimo de orgullo de ser parte, que don José me haya invitado a este proyecto, que es todo un proyectazo. Desde hace muchos años conozco a la familia Maroto, sé lo que han hecho en términos de negocios y generado un impacto social importantísimo”, dijo en declaraciones a Tigo Sports.

Chinchilla destacó que en menos de seis años, Sporting se ha consolidado como un proyecto ambicioso y que ahora fue a reposicionarse en Grecia.

Cartaginés perdió la racha perfecta en casa
Cartaginés perdió la racha perfecta en casa (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

Un proyecto con visión integral

Creemos que este es el pedestal desde el cual vamos a lograr mucho más impacto, mejor práctica del fútbol en todos los sentidos, en la parte administrativa, comercial, construir una marca y terminar de consolidarla como lo es Sporting, entendiendo que los resultados deportivos es lo que viene primero”, comentó.

Su salida del Saprissa

Don Gustavo dejó el Saprissa tras cinco años en el club y luego de un par de años complicados en los que los resultados deportivos se vinieron abajo tras el tetracampeonato conseguido.

LEA MÁS: ¿Gustavo Chinchilla va a renunciar? Gerente de Saprissa da la cara tras los rumores

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaSporting FCGustavo Chinchilla
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.