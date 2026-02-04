Sporting FC se trae a delantero argentino para seguir en la lucha por dejar los últimos lugares

Sporting FC se reforzó con un delantero argentino para seguir la lucha por dejar los últimos lugares.

Este miércoles, los albinegros anunciaron la llegada de Matías Verón, jugador de 32 años, quien llega procedente del Matagalpa de Nicaragua.

“El argentino firmó para el Torneo de Clausura 2026. Su pase internacional llegó al país la noche de este martes, horas antes del cierre de fichajes de la Unafut.

Matías Verón es el nuevo refuerzo del Sporting FC. Foto: Instagram Matías Verón. ( Foto: Instagram Matías Verón. /Foto: Instagram Matías Verón.)

“La carrera futbolística de Matías inició en su país con el Atlético Rafaela para luego continuar en clubes como el Matagalpa de Nicaragua, Aizawl FC de India y el Verdes FC de Belice”, destacó el club.

Primeras declaraciones de Matías Verón

En sus primeras declaraciones, Verón contó que está ilusionado por su llegada al fútbol de Costa Rica y hace un par de días arribó a suelo tico.

“Me siento ilusionado, contento de estar acá, de sumarme, conociendo a los chicos, muy agradecido. Me encontré con un club muy lindo, con las condiciones para que uno pueda trabajar tranquilo.

“Hice parte de mi carrera en Asia, estuve en Nicaragua, Belice y hace poco llegué, ya tuve el primer entrenamiento, estoy conociendo la liga y con ganas de sumar los primeros minutos”, afirmó.