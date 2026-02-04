¡Paternidad albinegra! Sporting humilla al Cartaginés y lo deja en cuidados intensivos en el Torneo de Copa

El Club Sport Cartaginés volvió a morder el polvo ante el Sporting FC, un rival que ya le tiene tomada la medida y que esta vez lo volvió a golpear en el Torneo de Copa, dejando a los brumosos contra las cuerdas.

Este martes, el equipo de la Vieja Metrópoli visitó el estadio Puente Piedra, en La Argentina de Grecia, y en territorio alajuelense, el cuadro de Andrés Carevic goleó a los brumosos 4-1, por lo que el elenco de Amarini Villatoro deberá buscar la remontada la próxima semana en el Fello Meza, si quieren seguir con vida en el torneo.

Cartaginés no ha podido reponerse del trago amargo propinado por los albinegros el jueves anterior, cuando los derrotó en su casa 2-0, trayéndose abajo el invicto que tenían en el Clausura 2026. Unos días después, vuelve a tropezar con los griegos.

Sporting goleó a Cartaginés, en el juego de ida de los cuartos de final del Torneo de Copa. Foto: prensa CSC. (Foto: prensa CSC./Foto: prensa CSC.)

LEA MÁS: Exjugadores del Cartaginés defienden profesionalismo de Fernán Faerron pese a las dudas por su carácter

Noche albinegra

Tanto Sporting FC como Cartaginés aprovecharon el compromiso para darles minutos a futbolistas de la cantera y a habituales suplentes, apostando por la rotación del plantel y la proyección de jóvenes talentos.

Los albinegros fueron superiores de inicio a fin y abrieron la cuenta al 19, cuando Joshua Navarro empujó la bola con su rodilla, tras un cabezazo de Ryan Bolaños. El exjugador de Herediano solo tuvo que empujar la pelota al fondo del arco para sorpresa del arquero brumoso Darien Hidalgo.

El equipo de Carevic no había terminado de celebrar el gol cuando, un minuto después, apareció el chileno Juan Carlos Gaete para empatar las acciones. Al 20, el sudamericano pegó un derechazo fuera del área y envió la pelota al segundo palo, imposible de detener para el exarquero de Alajuelense Johnny Álvarez.

Cartaginés deberá ir por el milagro al Fello Meza, la próxima semana. Foto: prensa CSC. (Foto: prensa CSC./Foto: prensa CSC.)

LEA MÁS: Cartaginés se llevó un golpe de realidad de la mano de su antiguo entrenador Andrés Carevic

Cartaginés pecó en las marcas y la defensa cedió muchos espacios para los locales, que aprovecharon los errores en la parte baja para ampliar el marcador.

El joven Dylan Ramírez, quien ya ha sumado minutos con el equipo griego, amplió la ventaja para los albinegros y al 55 estableció el 2-1, con un potente zurdazo.

Al cierre del encuentro, el defensor Kevin Espinoza cambiaría de posición y se vistió de delantero para marcar el tercer y cuarto gol para Sporting.

El exjugador de Cartaginés anotó de cabeza el 3-1 al minuto 75, aprovechando una mala salida del portero brumoso. Al 83, Espinoza volvería a enviar la pecosa al fondo de la red, con un derechazo al segundo palo.

LEA MÁS: Cartaginés sorprende y anuncia un nuevo fichaje internacional cuando nadie lo esperaba