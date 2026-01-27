Ronald González da pistas del nuevo técnico de Costa Rica y sorprende con nombres que está considerando

Ronald González fue presentado, oficialmente, como el nuevo director de selecciones nacionales tras la salida del mexicano Ignacio Hierro el año anterior.

González fue jugador y técnico de la Tricolor en el pasado, además de seleccionador en la categoría Sub-20, con la que alcanzó el cuarto lugar en el mundial Egipto 2009, entre mucha más historia alrededor de la Sele.

“Asumo con mucha responsabilidad este reto, agradecerle al Comité Ejecutivo que confió en mí para este puesto. Vengo con la intención de hacer lo mejor, con la ilusión de hacer cambios en la estructura. Le pido a Dios que me dé la paciencia y la resiliencia para lograr todo. Esperamos volver al Mundial en 2030”, aseguró en conferencia de prensa.

En relación al tema del nuevo seleccionador nacional luego del paso de Miguel Herrera, el nuevo director de selecciones mencionó.

“Entendemos que hay una urgencia, hay una directriz para comenzar con la búsqueda del nuevo seleccionador mayor. Estamos trabajando para presentar los perfiles al Comité Ejecutivo.

“Estamos elaborando una matriz que está prácticamente lista. Entre los aspectos que evaluamos están los técnicos con flexibilidad táctica, que les dé oportunidad a los jóvenes, que tenga una buena relación con la prensa, que tenga experiencia, que sea una persona preparada. Ya tengo varios currículums, pero debo elaborar un informe para presentarlo ante el Comité Ejecutivo”, acotó Ronald.

El exentrenador de la Tricolor confirmó que no piensa en ser técnico interino de la Selección Nacional.

Costa Rica viene de un enorme fracaso con Ignacio Hierro y Miguel Herrera en la Federación (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Esta oportunidad de ser director deportivo es aparte de ser entrenador. Tengo seis meses de no ejercer como técnico, me comprometí con el Comité Ejecutivo que no sería entrenador ni interino”, afirmó.

Ronald comentó sobre algunos nombres de técnicos ticos como Jeaustin Campos, Alexandre Guimaraes y Óscar Ramírez.

“No puedo hablar de nombres propios en este momento, pero sí de técnicos nacionales. Esos tres técnicos han hecho cosas importantes para nuestro fútbol y podrían ser tomados en cuenta”, reveló.

González comentó acerca de procesos que se deben mejorar en la Federación Costarricense de Fútbol para evolucionar en cuanto al talento formativo.

“Mi especialización fue la de formación; la línea está trazada y solo resta volver a retomar la ruta. No es un trabajo corto, sino largo desde la formación. Ayer le dije a don Osael mi deseo de retomar el programa de selecciones regionales; tenemos que tener un mejor scouting. Lo que se ha hecho bien en estos años lo seguiremos trabajando y lo malo, corregirlo”, dijo.