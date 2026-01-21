Exseleccionados nacionales aprueban la llegada de Ronald González a la Federación

Este miércoles, se anunció la llegada de Ronald González como director de selecciones nacionales.

La noticia generó comentarios positivos por el hecho de volver a tener a una persona costarricense en dicho puesto tras la salida del mexicano Ignacio Hierro.

En La Teja hablamos con dos exseleccionados nacionales, como Wílmer López y Álvaro Mesén, quienes se manifestaron a favor de la llegada de González a la Federación Costarricense de Fútbol.

Ronald González es el nuevo director de selecciones (Rafael Pacheco Granados)

Las palabras de Álvaro Mesén

Mesén ve como una gran oportunidad volver a las bases para llegar a una Copa del Mundo a tratar de hacer algo más que solo participar.

“A mí me parece una de las decisiones más acertadas de los últimos tiempos; tarde o temprano había que volver al conocimiento de nosotros, de gente que tiene pleno conocimiento del medio. Ahora el tema está en que se le apoye con las herramientas que se exigen en el fútbol moderno, porque todo va cambiando y se tienen que seguir preparando; creo que ese es el reto, y Ronald es muy capaz”, afirmó Mesén.

“Yo creo que Ronald es una pieza dentro del rompecabezas, pero lo más importante es todo el plan de la Federación, y de todo el fútbol nacional, que ese no lo conozco tal cual. Si me dicen que el plan es no solo ir al mundial, sino llegar lejos, tipo semifinales, y para eso a veces hay una ruta o un mapa a seguir, creo que está bien si fuera que ya tienen una ruta, pero si los resultados son solo ir al mundial, creo que cualquier camino nos lleva a Roma”, acotó el exarquero tico.

El exmundialista habló de los puntos claves que debe trazar la Fedefútbol para estos momentos.

“Creo que aquí es importante y un buen momento para no volver a lo mismo; creo que Ronald debe estar atento con eso, es una pieza clave. Número uno, la ruta debe estar clara, no solo ir a un mundial a participar; creo que estamos para competir, es el objetivo. Dos, debe haber una reestructuración en el fútbol, no solo es responsabilidad de Ronald, debe haber un cambio en nuestra competición; y tres, es la revisión de planes de talentos en los jóvenes”, aseguró.

Ronald González fue anunciado este miércoles como nuevo director de selecciones (Rafael Pacheco Granados)

Lo que comentó Wílmer López

El exvolante asegura que se abren campos para técnicos nacionales con la llegada de González.

“Yo diría que es buena decisión por poner a alguien del país, alguien que conoce bien la situación nuestra con lo que se ha vivido y sufrido con la selección, y es alguien que les puede abrir puertas a entrenadores nacionales, pues la mayoría de clasificaciones a mundiales han sido con técnicos ticos”, comentó López.

“Uno piensa y cree y espera que, por ser nacional, ponga sus ojos en lo nuestro, que se dé cuenta de que la mayoría de mundiales han sido con costarricenses en el banquillo. Para ir al mundial no se necesitan técnicos extranjeros porque las estadísticas hablan”, afirmó el Pato.

Wílmer habló de las características de González que lo convierten en la persona ideal para el puesto en la Fedefútbol.

“Creo que ha hecho cosas muy buenas estando metido siempre en el fútbol, ya sea como técnico o en lo administrativo, tiene mucha experiencia, así que creo que al final hay que aplaudir a la federación por darle ese puesto a un tico y dejar de estar con los extranjeros, que se ha visto que han quedado debiendo”, concluyó.