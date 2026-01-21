El Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol nombró a Ronald González, como el nuevo director de Selecciones Nacionales.

Este miércoles, la sesión del comité comenzó a las 10 de la mañana y se extendió por cerca de 2 horas, para escoger al encargado de liderar las diferentes selecciones femeninas y masculinas, luego de la salida de Ignacio Hierro.

Ronald González es el nuevo director de Selecciones Nacionales. Foto: Rafael Pacheco.

El anuncio de la Fedefútbol

Esto informó la Fedefútbol sobre la escogencia de González:

“El acuerdo fue tomado tras votación del comité, luego de la presentación del informe de la comisión encargada de analizar los perfiles para este puesto.

“González tiene un amplio conocimiento del fútbol nacional como formador y entrenador en Selecciones Nacionales y desarrollo de talento.

“Los acuerdos finales para su incorporación se estarán completando en las próximas horas”.

La Fedefútbol dio a conocer hace pocos minutos el nombre de la persona que fue escogida como director de Selecciones Nacionales