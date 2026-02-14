Keylor Navas y el Pumas logran una remontada que vale más que los 3 puntos

El portero tico Keylor Navas y su equipo, el Pumas logró una importante victoria este viernes, luego de la eliminación en la Concacaf Champions Cup.

Los nacionales remontaron las acciones y luego de ir 2-0 contra el Puebla, terminaron el encuentro con la victoria 3-2, lo que le permite mantenerse en los primeros lugares de la Liga MX.

El Pumas, equipo en el que juega Keylor Navas derrotó 3-2 al Puebla de Juan Pablo Vargas. Foto: Instagram Pumas. (Fotos: Instagram Pumas. /Fotos: Instagram Pumas.)

Las acciones

El defensor costarricense Juan Pablo Vargas anotó el primer gol de la noche. El exjugador del Millonarios de Colombia marcó su anotación al 29, un tiro de cabeza, que fue imposible de detener para el Halcón. El segundo gol del Puebla llegó al 41, por obra de Edgar Guerra.

Tres minutos después aparecería Guillermo Martínez, del Pumas para hacer el 2-1 y en la segunda parte llegarían las anotaciones de la victoria.

Robert Morales hizo el gol del empate al 64, por la vía de penal y al 88, en el cierre apareció el delantero Paulinho para marcar el tercero.