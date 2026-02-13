Deportes

Saprissa enfrenta dura pérdida a horas de enfrentar al Municipal Liberia

Saprissa enfrentará al Municipal Liberia, este domingo, a las 3 p.m.

Por Yenci Aguilar Arroyo

Saprissa lamenta una dura pérdida, a horas de enfrentar al Municipal Liberia, por la jornada 7 del torneo de Clausura.

Los morados viajaron este viernes a la Ciudad Blanca, para medirse ante los aurinegros, en el estadio Edgardo Baltodano, el domingo, a las 3 de la tarde.

Sin embargo, previo al duelo dieron a conocer una triste noticia.

Saprissa enfrenta una dura pérdida.
Saprissa enfrenta una dura pérdida. Foto: Facebook Saprissa. (Foto: Facebook Saprissa. /Foto: Facebook Saprissa.)

Una pérdida en Saprissa

En las redes sociales del club, Saprissa informó en sus redes sociales del fallecimiento de Diana Pérez Quirós, hermana de una de sus colaboradoras.

“Hermana de nuestra compañera y amiga Marcela Pérez. Le enviamos el más fuerte de los abrazos a toda su familia, en estos momentos tan difíciles”.

Liberia ganaba 2-0 y al final empato con Saprissa
Saprissa enfrentará a Liberia, este domingo, a las 3 p.m. Foto: nobadeportes. (@nobadeportes/@nobadeportes)
