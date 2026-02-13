Saprissa sacó a la venta las entradas para el clásico pero hay algo que no le va a gustar a los morados

Saprissa enfrentará a Alajuelense el sábado 21 de febrero, en el primer clásico de la temporada.

Este viernes, los morados lanzaron a la venta los boletos para el emblemático juego, que será a las 8 de la noche, en el estadio Ricardo Saprissa y los precios de los tiquetes están generando diversas reacciones.

LEA MÁS: ¿Cómo reaccionará el camerino del Saprissa ante la polémica del padre de Rachid Chirino?

Saprissa enfrentará a Alajuelense el sábado 21 de febrero. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Los precios de las entradas para el clásico

Los precios de las entradas para este partido son:

- Sol sur: ₡11 mil

- Sol norte: ₡14 mil

- Sombra regular: ₡18 mil

- Sombra preferencial: ₡22 mil

- Platea regular: ₡24 mil

- Platea preferencial: ₡28 mil

- Palcos: ₡55 mil

- Club morado: ₡65 mil

Las entradas están disponibles en el sitio www.saprissa.com.

La dirigencia morada informó que todo niño mayor de un año debe cancelar su entrada y estos precios no aplican en boletería física, el día del encuentro.