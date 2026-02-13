Saprissa sacó a la venta las entradas para el clásico pero hay algo que no le va a gustar a los morados

Saprissa enfrentará a Alajuelense el sábado 21 de febrero, en el primer clásico de la temporada.
Este viernes, los morados lanzaron a la venta los boletos para el emblemático juego, que será a las 8 de la noche, en el estadio Ricardo Saprissa y los precios de los tiquetes están generando diversas reacciones.
Los precios de las entradas para el clásico
Los precios de las entradas para este partido son:
- Sol sur: ₡11 mil
- Sol norte: ₡14 mil
- Sombra regular: ₡18 mil
- Sombra preferencial: ₡22 mil
- Platea regular: ₡24 mil
- Platea preferencial: ₡28 mil
- Palcos: ₡55 mil
- Club morado: ₡65 mil
Las entradas están disponibles en el sitio www.saprissa.com.
La dirigencia morada informó que todo niño mayor de un año debe cancelar su entrada y estos precios no aplican en boletería física, el día del encuentro.