Saprissa sacó a la venta las entradas para el clásico pero hay algo que no le va a gustar a los morados

Saprissa enfrentará a Alajuelense el sábado 21 de febrero, a las 8 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa

Por Yenci Aguilar Arroyo

Saprissa enfrentará a Alajuelense el sábado 21 de febrero, en el primer clásico de la temporada.

Este viernes, los morados lanzaron a la venta los boletos para el emblemático juego, que será a las 8 de la noche, en el estadio Ricardo Saprissa y los precios de los tiquetes están generando diversas reacciones.

17/12/2025 / partido de ida entre Deportivo Saprissa vs Liga Deportiva Alajuelense por el partido de ida de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Saprissa enfrentará a Alajuelense el sábado 21 de febrero. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Los precios de las entradas para el clásico

Los precios de las entradas para este partido son:

- Sol sur: ₡11 mil

- Sol norte: ₡14 mil

- Sombra regular: ₡18 mil

- Sombra preferencial: ₡22 mil

- Platea regular: ₡24 mil

- Platea preferencial: ₡28 mil

- Palcos: ₡55 mil

- Club morado: ₡65 mil

Las entradas están disponibles en el sitio www.saprissa.com.

La dirigencia morada informó que todo niño mayor de un año debe cancelar su entrada y estos precios no aplican en boletería física, el día del encuentro.

