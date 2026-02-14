Esto dicen los audios del VAR sobre la polémica falta en el juego Alajuelense vs Herediano

La Comisión de Arbitraje publicó el video y los audios detrás de la jugada más polémica en el juego entre Alajuelense y Herediano, del sábado anterior.

Recordemos que el juego cerró con marcador 1-1 y en la primera parte, los rojinegros reclamaron una falta dentro del área del defensor Keyner Brown contra el delantero Ángel Zaldívar.

El central Juan Gabriel Calderón recurrió al VAR para analizar la jugada en cuestión y minutos después decretó que no había penal para los liguistas.

LEA MÁS: Alajuelense vs. Herediano: ¿era penal la jugada de Keyner Brown sobre Ángel Zaldívar? Esto dice un analista arbitral

Revelan los audios del VAR que analizaron una falta en el juego entre Alajuelense y Herediano. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Lo que dice los audios del VAR

El video publicado este viernes hace una introducción, antes de pasar al análisis:

“Durante el primer tiempo se produce una situación al interior del área penal del Herediano. El árbitro central sanciona una falta penal, por una sujeción del defensa del Herediano sobre el delantero número 9 de Alajuelense.

“A partir de ese momento, el VAR inicia una revisión protocolar, con todas las tomas y ángulos disponibles, llegando a la convicción de que no se muestra con claridad la falta descrita por los árbitros de campo.

“Por lo que invitan al árbitro central a una revisión por potencial no penal. Luego de la revisión y observando las tomas disponibles el árbitro decide rectificar su decisión inicial, cancelando el penal”.

Audios del VAR en jugada del partido Alajuelense vs Herediano

A continuación, lo que se conversó en el momento de la polémica acción:

- VAR: posible falta, se guindó de la camiseta de Keyner Brown.

El balón va en el aire y el jugador amarillo, lleva sujetado al jugador rojo que va a hacer una acción para jugar el balón. Tirame otra nota para ver la sujeción.

Le pone el brazo, le pone la mano. No hay un impacto claro, porque el jugador va haciendo una acción y se va a tirar jugando el balón, le pone la mano y el jugador se va hacia atrás.

Te recomiendo una revisión en el campo por un posible no penal.

- Juan Gabriel Calderón: ya estoy en el monitor David. El jugador va a hacer una acción.

Tengo la imagen congelada, no estoy viendo nada. El jugador hace una acción, dame la toma del marco de atrás, del marco derecho en este caso.

- VAR: el jugador hace una acción, empuja la amarilla (Brown), se tira para atrás para hacer una pirueta y el jugador amarillo pone su brazo y hay un ligero contacto.

- Juan Gabriel Calderón: hay un contacto igual para los dos lados, no es falta para ningún lado.