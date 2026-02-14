Mensaje de San Valentín del técnico Edgar Rodríguez a su hijo recién fallecido le arruga el corazón a cualquiera

El técnico Edgar Rodríguez no pasó por alto la celebración del Día del Amor y la Amistad para recordar a su pequeño, Felipe, quien falleció hace una semana.

El entrenador de la Selección Sub-17 femenina usó sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje a su niño.

Felipe Rodríguez tenía 8 añitos y murió luego de años de una lucha incansable contra el cáncer.

Edgar Rodríguez, técnico de la Selección Sub-17 femenina perdió a su hijo Felipe hace una semana.

El mensaje de Edgar Rodríguez

En su cuenta de Instagram, Edgar publicó un video y se muestra a Felipe en una actividad familiar. El video viene acompañado de un texto: “Mi verdadero amor”.

El hermano gemelo de Edgar, el también entrenador José Rodríguez, se unió a su pariente y compartió una sentida publicación en sus redes.

Edgar Rodríguez, técnico de la Selección Sub-17 femenina le dedicó un sentido mensaje a su pequeño Felipe, quien falleció el 7 de febrero anterior. Cortesía.

“Feliz Día del Amor para siempre”, con una foto en la que aparece con el valiente Felipe.