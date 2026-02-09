Deportes

Técnico Édgar Rodríguez y la desgarradora despedida a su hijito Felipe dede el fondo de su corazón

Técnico Édgar Rodríguez escribió unas palabras muy sentidas tras la doloroso pérdida de su hijito Felipe

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

Édgar Rodríguez, entrenador de la selección femenina sub-17, dio una sentida despedida a su hijito Felipe, luego del fallecimiento del pequeño el fin de semana.

Foto tomada del Instagram de Edgar Rodríguez.
Édgar Rodríguez dio un sentido adiós a su hijito Felipe (Instagram/Foto tomada del Instagram de Edgar Rodríguez.)

LEA MÁS: Muere pequeño hijo del técnico de la Selección Nacional Sub-17

Un mensaje desde lo más profundo del corazón

En su cuenta de Instagram, el técnico abrió su corazón en un momento tan complicado para decir unas palabras que le salieron del alma.

Hasta pronto mi amor, Te amo y te amaré toda mi vida, te llevaste la mitad de mi corazón, fuiste la luz de nuestro hogar, uniste a la familia más que nunca y nos hiciste mejores padres y mejores seres humanos.

Ya no le temo a la muerte mi amor, pues el día que llegue mi hora estaré deseoso de abrazarte y besarte, pero todavía no mi amor, tengo que cuidar a mamita y a tu hermanita, y haré todo lo posible por hacerlas felices. Cuídanos desde el cielo, y dános las fuerzas que necesitamos para poder continuar", destacó.

Édgar Rodríguez escribió un emotivo mensaje a su bebito.

LEA MÁS: Entrenador de Selección Sub-17 había tenido gran alegría con su hijo 10 meses antes de que falleciera

Agradecimiento en medio del dolor

Édgar Rodríguez además agradeció a todas las personas que se han solidarizado con su familia y con él para tener fuerzas en tan difícil situación.

Gracias a todos mis familiares, todos mis amigos y todas las personas que estuvieron presente durante todo el proceso y en sus últimos días!

Gracias por el cariño, por sus palabras, por su apoyo, y por sus mensajes, pero principalmente, gracias por sus oraciones que son las que nos mantienen hoy en pie, y que también hoy les pido sigan teniendo por mi familia, porque las necesitamos más que nunca”, añadió.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Edgar RodríguezSelección sub-17 femenina
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.