El precioso gesto de Orlando Galo ante la tragedia que enluta a la Selección Sub-17

El volante Orlando Galo se unió a los mensajes de solidaridad por el fallecimiento de Felipe, el hijo del técnico de la Selección Femenina Sub-17, Edgar Rodríguez.

El entrenador es una de las personas más cercanas para Galo y aunque no puede acompañarlo físicamente en este momento tan difícil, dedicó un espacio en sus redes sociales para enviar sus condolencias.

Orlando Galo, jugador de la Selección Nacional le dedicó un sentido mensaje a su amigo Edgar Rodríguez, por el fallecimiento de su hijo Felipe. Instagram Orlando Galo. ( Instagram Orlando Galo. /Instagram Orlando Galo.)

El pequeño Felipe Rodríguez falleció este sábado 7 de febrero, luego de años de luchar contra el cáncer.

El mensaje de Orlando Galo

El jugador del Riga FC, de la primera división de Letonia escribió un sentido mensaje:

Este sábado 7 de febrero falleció Felipe, el hijo menor de Edgar Rodríguez, técnico de la Selección Femenina Sub-17. Foto: Instagram Edgar Rodríguez, (Instagram/Foto tomada del Instagram de Edgar Rodríguez.)

“Feli, tu luz fue inmensa aunque tu paso por este mundo fue corto. Dejaste sonrisas, amor y recuerdos que vivirán para siempre en quienes tuvimos la dicha de conocerte.

“Hoy el cielo es el lugar más brillante porque un angelito llegó. Descansa en paz pequeño; siempre vivirás en nuestros corazones”.