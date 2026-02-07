El precioso gesto de Orlando Galo ante la tragedia que enluta a la Selección Sub-17

El volante Orlando Galo se unió a los mensajes de solidaridad por el fallecimiento de Felipe, el hijo del técnico de la Selección Femenina Sub-17, Edgar Rodríguez.
El entrenador es una de las personas más cercanas para Galo y aunque no puede acompañarlo físicamente en este momento tan difícil, dedicó un espacio en sus redes sociales para enviar sus condolencias.
El pequeño Felipe Rodríguez falleció este sábado 7 de febrero, luego de años de luchar contra el cáncer.
El mensaje de Orlando Galo
El jugador del Riga FC, de la primera división de Letonia escribió un sentido mensaje:
“Feli, tu luz fue inmensa aunque tu paso por este mundo fue corto. Dejaste sonrisas, amor y recuerdos que vivirán para siempre en quienes tuvimos la dicha de conocerte.
“Hoy el cielo es el lugar más brillante porque un angelito llegó. Descansa en paz pequeño; siempre vivirás en nuestros corazones”.