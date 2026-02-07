Deportes

El precioso gesto de Orlando Galo ante la tragedia que enluta a la Selección Sub-17

El pequeño Felipe Rodríguez falleció este sábado 7 de febrero, luego de años de luchar contra el cáncer

Por Yenci Aguilar Arroyo

El volante Orlando Galo se unió a los mensajes de solidaridad por el fallecimiento de Felipe, el hijo del técnico de la Selección Femenina Sub-17, Edgar Rodríguez.

El entrenador es una de las personas más cercanas para Galo y aunque no puede acompañarlo físicamente en este momento tan difícil, dedicó un espacio en sus redes sociales para enviar sus condolencias.

Orlando Galo, jugador de la Selección Nacional.
Orlando Galo, jugador de la Selección Nacional le dedicó un sentido mensaje a su amigo Edgar Rodríguez, por el fallecimiento de su hijo Felipe.

El pequeño Felipe Rodríguez falleció este sábado 7 de febrero, luego de años de luchar contra el cáncer.

El mensaje de Orlando Galo

El jugador del Riga FC, de la primera división de Letonia escribió un sentido mensaje:

Foto tomada del Instagram de Edgar Rodríguez.
Este sábado 7 de febrero falleció Felipe, el hijo menor de Edgar Rodríguez, técnico de la Selección Femenina Sub-17.

“Feli, tu luz fue inmensa aunque tu paso por este mundo fue corto. Dejaste sonrisas, amor y recuerdos que vivirán para siempre en quienes tuvimos la dicha de conocerte.

“Hoy el cielo es el lugar más brillante porque un angelito llegó. Descansa en paz pequeño; siempre vivirás en nuestros corazones”.

Foto tomada del Instagram de Edgar Rodríguez.
Este sábado falleció Felipe, el hijo menor de Edgar Rodríguez.
