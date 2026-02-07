Entrenador de Selección Sub-17 había tenido gran alegría con su hijo 10 meses antes de que falleciera

Édgar Rodríguez, entrenador de la Selección Femenina Sub-17, dio a conocer este sábado que su pequeño hijo Felipe, de apenas 7 años, falleció tras una larga lucha contra el cáncer.

LEA MÁS: Muere pequeño hijo del técnico de la Selección Nacional Sub-17

Hoy la familia vive el momento más duro de sus vidas, pero hace aproximadamente 10 meses vivieron una gran alegría junto a Felipe, cuando el pequeño tocó la campana en el Hospital Nacional de Niños anunciando que había terminado el tratamiento contra esa enfermedad, la cual lamentablemente regresó poco después.

Edgar junto a su hijo Felipe.

Ese momento tan especial ocurrió en abril del año pasado y el técnico tuvo que vivirlo a la distancia por medio de una videollamada, pues en ese momento se encontraba junto a la Selección Nacional Femenina en Polonia.

LEA MÁS: ¡Qué linda noticia! Hijo del técnico Edgar Rodríguez terminó su proceso contra el cáncer

“Oficialmente terminamos todo el proceso. Agradecidos con Dios por darnos una segunda oportunidad, su tiempo es perfecto y todo lo dejamos en sus manos. Mi hijo es un verdadero campeón y ejemplo para todos nosotros. Te amo con toda mi alma, Feli”, publicó el entrenador en aquel momento junto al video donde el campeón suena la campana junto a su hermanita.

En abril del 2022, al pequeño Felipe, quien ese entonces tenía 4 añitos, le detectaron un tumor en la cabeza. El pequeño siempre luchó como un verdadero guerrero hasta el último de sus días.

LEA MÁS: Edgar Rodríguez, técnico del Sporting femenino, juega el partido más difícil de su vida

La familia de Felipe informó que su vela se realizará este sábado a partir de las 12 p.m. en su casa de habitación en San Pedro de Poás, Alajuela. La ceremonia se llevará a cabo este domingo a las 9 a.m. en la Parroquia San Pedro Apóstol y posteriormente se pasará al cementerio municipal de San Pedro de Poás.

Enviamos un abrazo solidario al entrenador y a toda la familia.