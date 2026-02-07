Muere pequeño hijo del técnico de la Selección Nacional Sub-17

Este sábado inició con una noticia muy triste, pues Edgar Rodríguez, técnico de la Selección Femenina Sub-17, dio a conocer que su pequeño hijo de apenas 7 años falleció.

LEA MÁS: Liberia sigue sin encontrar el rumbo y Puntarenas FC le pintó la cara en su casa

Por medio de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el técnico nacional informó que su pequeño Felipe Rodríguez murió este sábado.

El pequeño Felipe luchó como todo un guerrero. Foto tomada del Instagram de Edgar Rodríguez. (Instagram/Foto tomada del Instagram de Edgar Rodríguez.)

El estratega compartió una fotografía de su amado hijo con el mensaje: “Descansa en la paz del Señor” y el versículo Mateo 19:14, que dice: “Dejen que los niños vengan a mí; no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes como ellos”.

LEA MÁS: Extécnico de la Selección de Costa Rica se sinceró sobre cómo ve la eliminatoria para el Mundial 2030

El pequeño Felipe falleció luego de que luchó como un verdadero guerrero para hacerle frente a un tumor que le fue detectado en la cabeza a inicios del año 2022.

El técnico nacional dio a conocer la dura noticia en sus redes sociales. Foto tomada del Instagram de Edgar Rodríguez. (Instagram/Foto tomada del Instagram de Edgar Rodríguez.)

En sus redes sociales Rodríguez compartió varios de los momentos que atravesó la familia en este difícil proceso, incluso publicó un conmovedor video cuando su hijo sonó la campana que tocan en los hospitales cuando el paciente finalmente vence el cáncer.

LEA MÁS: Nietas de Alejandro Morera Soto revivieron “rivalidad” con delegación de las Leyendas del Real Madrid

De parte de todo el equipo de La Teja le enviamos un solidario abrazo a Rodríguez y a toda su familia en este momento tan difícil.